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Горькие кабачки есть опасно? Откуда берется неприятный вкус и что с ним можно сделать

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Вторник 19 июля 2022 17:09
Горькие кабачки есть опасно? Откуда берется неприятный вкус и что с ним можно сделать Фото: Можно ли есть горькие кабачки (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

К горечи в огурцах люди относятся спокойно, хотя это вызывает досаду и огорчение. А вот горькие кабачки попадаются намного реже. Причинами горечи становится неправильное выращивание и хранение.

Какие ошибки ведут к горечи в кабачках и стоил ли употреблять их потом в пищу - читайте в материале ниже.

Горечь в кабачках особенно острая и ее сравнивают с полынью. Избавиться от этого привкуса очень тяжело. Специалисты утверждают, что горечь дает куркубитацин, который накапливается во всех овощах семейства тыквенных.

Причины появления горечи

Куркубитацин появляется из-за недостаточного количества влаги во время созревания кабачков. Особенно опасно, когда почва долго была сухой, а потом ее начало заливать водой в большом объеме.

Также горечь может появиться из-за частого и обильного полива кабачков - переизбытка влаги. При большом количестве влаги может даже появиться грибок, и весь урожай погибнет.

Эксперты рекомендуют в прохладные, и пасмурные дни поливать кабачки раз в 5 дней и не лить воду на листья. В жаркие дни - раз в двое суток, рано утром или поздно вечером.

Горечь может появиться и при недостатке солнечного света, так как кабачкам солнце очень нужно.

Еще одна причина - переизбыток удобрений, особенно минеральных. Именно они ведут к выработке куркубитацина.

Если же вы выращивали кабачки по всем правилам, а они все равно горькие, то дело в неправильном хранении. Свежие кабачки можно хранить не более двух недель.

Зрелые кабачки - до 6 месяцев, но их нужно разместить на чердаке или веранде. А вот в подвале или шкафу, где темно и сыро, они быстро начнут горчить.

Ну и последняя причина - неподходящая почва для выращивания кабачков.

Можно ли есть горькие кабачки

Куркубитин имеет очень сильную горечь, как у полыни. Такие кабачки не годятся ни в пищу, ни на икру, ни для консервации.

Это вещество используется в народной медицине и помогает лечить опухоли, выводит гельминты, еще полезно при заболеваниях бронхов и выводит мокроту. А также чистит кровеносные сосуды и помогает в профилактике анемии.

В совсем небольших количествах есть такие кабачки можно, но в больших - это очень опасно для здоровья.

Куркубитин - это токсичное вещество, и в организме накапливается. Через некоторое время может вызвать опасные состояния - от тошноты, рвоты и головокружения до гастрита или язвы. Поэтому употреблять горькие кабачки в пищу не стоит.

Как убрать горечь из кабачков

Специалисты призывают хорошо подумать, прежде чем употреблять горькие кабачки в пищу, так как это очень опасно. И если вы решили рискнуть, то после обработки кабачки нужно сразу употребить в пищу. Консервировать такие кабачки нельзя.

В критических ситуациях есть несколько способов, которые помогут убрать горечь из овоща.

Соленая вода. Порежьте кабачок на кусочки и сложите в миску. Растворите 2 ст. ложки соли на 900 мл воды. Погрузите туда овощ и можно накрыть крышкой и сверху прижать тяжелым. Оставьте на 30-40 минут. При готовке овощ не солите.

Соль. Порежьте кабачки кусочками, сложите в дуршлаг. Сверху посыпьте солью - она будет способствовать выделению сока и горечь уйдет вместе с ним. Оставьте кабачки на пару часов, а потом промойте и просушите.

Сметана. Если горечь не очень сильная, то залейте порезанный кабачок сметанным маринадом.

Варка. Отварите кабачки пару минут в кипящей воде.

Горечь после приготовления

Если до приготовления блюда из кабачков овощ не горчил, а потом приобрел неприятный привкус, то дело не в кабачках.

Неприятный привкус горечи может появиться из-за прогорклого масла - кабачки впитывают жиры и это повлияет на вкус.

Не любят кабачки использование жгучего перца. Даже небольшое количество в блюдах может добавить не только остроту, но и горечь овощу.

Кстати, ранее мы писали о том, как можно хранить огурцы в холодильнике до двух месяцев.

А еще рассказывали о том, как хранить морковь всю зиму в квартире.

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