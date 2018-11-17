Міста України потрапили в рейтинг найбільш забруднених

Цвітіння Дніпра в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Три великих українських міст опинилися в неприємний список

Глобальна база даних Numbeo.com оприлюднила рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в який увійшли 273 найбільш забруднених міст світу, серед яких три українських.

Київ займає 100 місце у рейтингу з показником 67,55%, Львів опинився на 149 місці (56,08%), а Харків на 151 місці (56,05%).

Найбруднішим містом планети опинилася македонська Тетово – індекс забруднення цього міста 97,57%. Друге місце посідає Катманду (Непал) з показником 96,05%. Трійку найбрудніших міст планети замикає місто Фаридабад (Індія) – 95,69%.

Найчистішими містами зі списку виявилися столиця Австралії Канберра (13,83%), столиця Нової Зеландії Веллінгтон (13,50%) і столиця Фінляндії Гельсінкі (13,49%).

Зазначимо, що кожен мегаполіс світу, в тій чи іншій мірі, представляє загрозу для здоров'я своїх мешканців.

Безперебійне виробництво продуктів, несортоване сміття, відходи заводів, які потрапляють в найближчий водойму – це далеко не весь список "досягнень" сучасних великих міст.

Раніше ми повідомляли, що Енергетичний сектор України генерує більше половини викидів парникових газів.

Також ми писали, що екологи досліджують стан забруднення повітря в Києві.

Нагадаємо, не так давно відбулася презентація атмосферного і гостросоціального кліпу ONUKA.

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