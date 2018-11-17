Города Украины попали в рейтинг самых загрязненных

Цветение Днепра в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Три крупных украинских города оказались в неприятный список

Глобальная база данных Numbeo.com обнародовала рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в который вошли 273 самых загрязненных города мира, среди которых три украинских.

Киев занимает 100 место в рейтинге с показателем 67,55%, Львов оказался на 149 месте (56,08%), а Харьков на 151 месте (56,05%).

Самым грязным городом планеты оказалсь македонский Тетово – индекс загрязнения этого города 97,57%. Второй место занимает Катманду (Непал) с показателем 96,05%. Тройку самых грязных городов планеты замыкает город Фаридабад (Индия) – 95,69%.

Наиболее чистыми городами из списка оказались столица Австралии Канберра (13,83%), столица Новой Зеландии Веллингтон (13,50%) и столица Финляндии Хельсинки (13,49%).

Отметим, что каждый мегаполис мира, в той или иной степени, представляет угрозу для здоровья своих жителей.

Бесперебойное производство продуктов, несортированный мусор, отходы заводов, которые попадают в ближайший водоем – это далеко не весь список "достижений" современных крупных городов.

Ранее мы сообщали, что Энергетический сектор Украины генерирует более половины выбросов парниковых газов.

Также мы писали, что экологи исследуют состояние загрязнения воздуха в Киеве.

Напомним, не так давно состоялась презентация атмосферного и остросоциального клипа ONUKA.

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