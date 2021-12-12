Гороскоп 2022 для знака Змія: що змінить для вас Тигр в любові, грошах і кар'єрі

Гороскоп на 2022 рік для знака Змія по східній (китайській) системі передбачень розповість, чого чекати людям народжених в певні роки в році чорного Водяного Тигра.
Про це пише Afisha.bigmir.
До знаку Змія можуть віднести люди, народжені в 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 році.
Експерти кажуть, що в 2022 році Змій очікує безліч можливостей. Всі шляхи, які ви виберете в рік Тигра, стануть для вас вдалими.
З грошима в наступному році буде стабільність, а в кінці року Змії навіть зможуть придбати бажане і дороге.
Щоб досягти успіху в бізнесі, ви не повинні піддаватися ліні і діяти рішуче і швидко.
Самотні представники знака можуть зустріти свою долю в несподіваному місці: на діловій зустрічі, в закладі, на зупинці. А Змії в стосунках задумаються про розставання, особливо, якщо розлад у стосунках вже давно.
Дівчат-змій чекають зміни у всіх сферах життя. Ви можете кардинально поміняти багато чого: місце роботи, проживання, попрощатися з минулим.
У любовному ви будете відчувати успіх і увагу у протилежної статі. Вільні представниці знака зможуть зустріти цікавого партнера, а заміжні поліпшать свої стосунки з партнером.
У фінансовій сфері все буде стабільно, головне - уникнути марнотратства, щоб до кінця року не обрости боргами.
У вас є ризик залишитися на самоті, тому слід не показувати свою емоційність оточуючим, щоб не зіпсувати відносини і не втратити напрацьовані давно зв'язки.
Щоб не відчувати проблем з грошима в 2022 році, слід прораховувати свої витрати.
В особистому житті вам не слід чекати негативу і потрясінь. Вільні Змії зможуть зустріти свої половинки. Сімейним потрібно буде потрудитися, щоб зберегти сім'ю від розколу.
Вже на початку року ви відчуєте прилив енергії, що позитивно відіб'ється на вашому настрої.
Щоб уникнути стресів і нервових зривів, вам слід подбати заздалегідь про відпочинок подалі від роботи і рутини.
У рік Тигра є велика ймовірність піддатися простудних захворювань. При цьому не варто вдаватися до радикальних змін у зовнішності.