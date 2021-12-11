Гороскоп для Дракона на 2022 рік: що змінить Чорний Тигр в житті вогняного знака

Драконами можуть назвати себе люди, що народилися в такі роки: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Загальна характеристика 2022 року для знака

Експерти по східній (китайській) системі передбачень кажуть, що для Драконів рік пройде без зайвих потрясінь.

Вам навіть вдасться відпочити від проблем, які навалилися. Від вас буде йти сильна внутрішня енергія, що може іноді викликати заздрість з боку недоброзичливців, але їх думка вам буде нецікава.

І хоча в грошовому плані все буде неоднозначно, зате в особистому житті можуть трапитися приємні зміни.

Що чекає жінок-Драконів в році Тигра

Вогняним дівчатам-Драконам доведеться пройти перевірку на міцність на роботі, тому поки що доведеться відкласти плани на підвищення. Якщо вам здається, що прийшов час змін, і з'явиться можливість змінити роботу - хапайтеся за цей шанс.

У фінансовому плані буде спостерігатися нестабільність. Щоб домогтися більшого, докладіть зусиль, а не нарікайте на долю. А вдалих збігів обставин в 2022 році буде дуже багато.

В особистому житті у самотніх дівчат-Драконів з'явиться можливість зустріти половинку. У сімейних представників знака буде панувати гармонія, але не забувайте, що успішні стосунки - будуються, а не складаються самі по собі.

Прогноз для Драконів-чоловіків на 2022 рік

Дракони-чоловіки можуть відчути на собі величезну увагу, що може викликати труднощі.

Не варто піддаватися гордості, адже так Тигр буде перевіряти вас на міцність. Продовжуйте наполегливо працювати, розвиватися - це ваш ключ до успіху.

У бізнесі можуть трапитися невдачі, якщо Дракон вирішить розвинути свою справу без достатнього багажу знань. Не варто захоплюватися азартними іграми, можна залізти у великі борги.

У стосунках пощастить Драконам-чоловікам - ви будете популярні і обласкані. Самотні представники з великою ймовірністю зможуть зустріти свою половинку, яка виявиться дівчиною мрії.

Гороскоп для Дракона на 2022 рік на здоров'я

Для гарного самопочуття і форми приділіть увагу харчуванню, відмовтеся від шкідливих звичок і нездорової їжі.

Говорячи про зовнішній вигляд, ваша краса і харизма будуть звично притягувати увагу оточуючих. Тому не варто міняти свій імідж або звертатися до косметології, пластичних операцій.