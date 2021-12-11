Гороскоп для Дракона на 2022 год: что изменит Черный Тигр в жизни огненного знака

Драконами могут назвать себя люди, родившиеся в такие годы: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Общая характеристика 2022 года для знака

Эксперты по восточной (китайской) системе предсказаний говорят, что для Драконов год пройдет без излишних потрясений.

Вам даже удастся отдохнуть от проблем, которые навалились. От вас будет идти сильная внутренняя энергия, что может иногда вызывать зависть со стороны недоброжелателей, но их мнение вам будет нипочем.

И хотя в денежном плане все будет неоднозначно, зато в личной жизни могут случиться приятные перемены.

Что ждет женщин-Драконов в году Тигра

Огненным девушкам-Драконам придется пройти проверку на прочность на работе, поэтому пока что придется отложить планы на повышение. Если вам кажется, что пришло время перемен, и появится возможность сменить работу - хватайтесь за этот шанс.

В финансовом плане будет наблюдаться нестабильность. Чтобы добиться большего, приложите усилия, а не сетуйте на судьбу. А удачных стечений обстоятельств в 2022 году будет очень много.

В личной жизни у одиноких девушек-Драконов появится возможность встретить половинку. У семейных представителей знака будет царить гармония, но не забывайте, что успешные отношения - строятся, а не складываются сами по себе.

Прогноз для Драконов-мужчин на 2022 год

Драконы-мужчины могут почувствовать на себе огромное внимание, что может вызвать трудности.

Не стоит поддаваться гордости, ведь так Тигр будет проверять вас на прочность. Продолжайте упорно трудиться, развиваться - это ваш ключ к успеху.

В бизнесе могут случиться неудачи, если Дракон решит развить свое дело без достаточного багажа знаний. Не стоит увлекаться азартными играми, можно залезть в крупные долги.

В отношениях повезет Драконам-мужчинам - вы будете популярны и обласканы. Одинокие представители с большой вероятностью смогут встретить свою половинку, которая окажется девушкой мечты.

Гороскоп для Дракона на 2022 год на здоровье

Для хорошего самочувствия и формы уделите внимание питанию, откажитесь от вредных привычек и нездоровой еды.

Говоря о внешнем виде, ваша красота и харизма будут привычно притягивать внимание окружающих. Поэтому не стоит менять свой имидж или обращаться к косметологии, пластическим операциям.