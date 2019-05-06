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Гороскоп здоров'я: яким знакам Зодіаку в травні потрібно бути обережними

STYLERЖиття    06.05.2019 - 21:11
Гороскоп здоров'я: яким знакам Зодіаку в травні потрібно бути обережними
Гороскоп здоров'я на травень 2019 (колаж РБК-Україна)

Гороскоп на травень розповідає, які знаки Зодіаку в найближчому майбутньому можуть чекати неприємності

Гороскоп здоров'я на травень 2019 року обіцяє деяким знакам Зодіаку погіршення самопочуття, зниження енергетичного потенціалу і не тільки. Кому саме слід дуже обережно ставитися до свого здоров'я - читайте в нашому гороскопі.

Терези

Травень ознаменує погіршення самопочуття. За словами астрологів, до другої половині місяця більша частина основних завдань вже буде виконана, тому у Терезів з'явиться час для того, щоб зайнятися оздоровленням свого організму. При цьому, підкреслюють експерти, не варто забувати і про те, що психічне здоров'я потребує також підтримки.

Овен

У травні Овни повинні бути стриманими. Особливо, це стосується питань харчування. Потрібно менше вживати шкідливих продуктів і при цьому не варто втомлювати себе й спортом. Краще займіться медитацією, йогою та іншими подібними практиками. Це все в комплексі допоможе представникам цього знаку Зодіаку тримати в балансі душевне та фізичне здоров'я.

Гороскоп здоров'я: яким знакам Зодіаку в травні потрібно бути обережними

Гороскоп здоров'я на травень (Колаж РБК-Україна)

Козеріг

Травень для представників цього знака є найбільш підходящим періодом для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям. У другій половині останнього місяця фахівці радять зайнятися позбавленням від шкідливих звичок, які переслідують Козерогів протягом досить тривалого часу. Також варто зайнятися спортом і дотримуватися суворої дієти. Астрологи закликають не робити собі поблажок і не піддаватися спокусам!

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