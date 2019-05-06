ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гороскоп здоровья: каким знакам Зодиака в мае нужно быть осторожными

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 21:11
Гороскоп здоровья: каким знакам Зодиака в мае нужно быть осторожными
Гороскоп здоровья на май 2019 (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на май рассказывает, какие знаки Зодиака в ближайшем будущем могут ждать неприятности

Гороскоп здоровья на май 2019 года сулит некоторым знакам Зодиака ухудшение самочувствия, снижение энергетического потенциала и не только. Кому именно следует предельно осторожно относиться к своему здоровью - читайте в нашем гороскопе.

Весы

Май ознаменует ухудшение самочувствия. По словам астрологов, ко второй половине месяца большая часть основных задач уже будет выполнена, поэтому у Весов появится время для того, чтобы заняться оздоровлением своего организма. При этом, подчеркивают эксперты, не стоит забывать и о том, что психическое здоровье нуждается также в поддержке.

Овен

В мае Овны должны быть сдержанными. Особенно, это касается вопросов питания. Нужно меньше употреблять вредных продуктов и при этом не стоит утомлять себя и спортом. Лучше займитесь медитацией, йогой и прочими подобными практиками. Это все в комплексе поможет представителям этого знака Зодиака держать в балансе душевное и физическое здоровье. 

Гороскоп здоровья: каким знакам Зодиака в мае нужно быть осторожными

Гороскоп здоровья на май (Коллаж РБК-Украина)

Козерог

Май для представителей этого знака является наиболее подходящим периодом для того, чтобы заняться своим здоровьем. Во второй половине последнего месяца специалисты советуют заняться избавлением от вредных привычек, которые преследуют Козерогов в течение довольно долгого времени. Также стоит заняться спортом и придерживаться строгой диеты. Астрологи призывают не делать себе поблажек и не поддаваться соблазнам!

Ранее астрологи назвали самые ревнивые знаки Зодиака у женщин.

Также мы писали о том, кому в мае обязательно повезет в личной жизни.

Всегда на шаг впереди: самые умные женщины по знаку Зодиака Гороскоп на май: астрологи назвали самые неудачные дни
Новости Украины гороскоп
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь