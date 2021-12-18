Гороскоп для знака Вівця 2022: що змінить для вас Тигр, і в чому особливість цього року

До знаку Кози належать люди, які народилися в такі роки: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Загальна характеристика року для Кози (Вівці)

У 2022-му році головним помічником представників знака стане інтуїція. Також вони захочуть ділитися порадами з усіма, хто б цього не просив. Але в цілому захочуть залишатися в тіні, іноді будучи нерішучими і скромними.

Експерти кажуть, що в 2022-му році вас чекає дуже багато яскравих, цікавих подій, які дуже позитивно вплинуть на ваше життя.

Питання грошей постійно буде для Кіз актуальним, так як очікується багато злетів і стільки ж падінь. Потрібно намагатися трохи відкладати. З'явиться можливість змінити роботу на більш перспективну.

У стосунках можуть бути доленосні зустрічі з другою половинкою. В цілому рік обіцяє бути бурхливим, але важливо розпізнавати справжні почуття від придуманих.

Що чекає жінок, народжених в рік Вівці

Експерти кажуть, що внутрішній голос і інтуїція допоможе дівчатам-Козам в складних ситуаціях. Вам слід навчитися працювати в команді і не соромитися звертатися за допомогою, щоб не залишитися на самоті.

У роботі вас чекає стабільність. При цьому ніяких злетів, великих перемог, але і падінь не передбачається.

Сімейні дівчата-Кози зможуть відчувати себе комфортно, маючи підтримку дітей і партнера. Завдяки цьому Вам вдасться впоратися з будь-якими труднощами.

Гороскоп Кози на 2022 для чоловіків

Вас чекає непросте перше півріччя в діловому, громадському, особистому житті. Але ви впораєтеся за умови врівноваженого і спокійного підходу. Вже з літа справи налагодяться - мислите позитивно і у вас все вийде.

У другому півріччі є ймовірність піднятися по кар'єрних сходах, так як керівництво нарешті оцінить по достоїнству чоловіків-Кіз.

Самотні Кози познайомляться з дівчиною мрії, відносини з якою можуть перерости в щось серйозне.

Сімейні чоловіки-Кози вийдуть на новий рівень романтики у стосунках.

Що чекає на рік Кози у сфері здоров'я

Ви будете сповнені енергії, проте пам'ятайте - ресурси завжди потрібно підживлювати. Не виключені нервові зриви, тому важливо давати собі своєчасно відпочинок.

В кінці року є ймовірність, що загостряться хронічні захворювання, виникнуть проблеми з опорно-руховим апаратом.

Будь-які хірургічні втручання з великою ймовірністю можуть стати невдалими, що негативно позначиться на ментальному здоров'ї.