Гостиний двір у Києві теж горів: експерт провела аналогію з Нотр-Дамом

Фото: Пожежа знищувала пам'ятки (колаж РБК-Украина)

Марина Соловйова закликала берегти історичні будівлі і розвивати практику меценатства в Україні за прикладом Франції

Доки у Франції після пожежі в Нотр-Дамі на відновлення будівлі за кілька діб зібрали понад 700 мільйонів євро, в Україні часто горять унікальні пам’ятки історії, проте мало хто звертає на це увагу. Про це у коментарі для Styler розповіла громадський діяч і адвокат Марина Соловйова.

За її словами, у нас поки немає практики меценатства, коли б на відновлення будівлі скидалися коштами всі, кому не байдуже доля будівлі.

"Сьогодні деякі меценати долучаються до відновлення унікальних історичних пам'яток в Україні. Проте цих коштів зовсім недостатньо, і поки в Україні немає такої практики, коли люди масово скидаються грошима на відновлення якогось унікального об’єкту", - каже вона.

"Сьогодні відомі меценати через нашу організацію "Андріївська пейзажна ініціатива" відновлюють Церкву Спаса на Берестові. Але поки це не такі часті випадки, як би нам того хотілося", - додає Соловйова.

Вона вважає, що треба звернути увагу на збереження пам'яток, утримувати їх у належному стані, спрямовувати кошти на відновлення того ж Гостиного двору. Марина Соловйова нагадала про те, що він у 2013 році загорівся прямо посеред ночі.

"Ми знаємо, що з ним у 2013 році теж була історія, коли він частково горів. Ми доклали зусиль до того, щоб скасувати постанову Кабміну та рішення Київради про перетворення Гостиного двору у торговельний центр", - додає Соловйова.

Фото: Будівля Гостинного двору горіла у 2013 році (РБК-Україна)

Нагадаємо, у травні 2018-го року Верховний суд сьогодні підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна та залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким Гостиний двір повернули у власність держави.

"Вважаю, що громада і влада мають дуже ретельно переглянути свої відношення до пам'яток і зберігати їх у відповідному стані. Тому ми боремося за те, щоб не забудовувалася буферна зона, щоб наші пам’ятки зі списку ЮНЕСКО (це Софія Київська та Києво-Печерська Лавра – ред.) зберігалися у належному вигляді та реставрувалися," – каже вона.

За словами активістки, в умовах війни Росія намагається присвоїти значну частині українських історичних пам'яток собі.

"Всі знають, як наш східний сусід хоче забрати нашу історію, намагається розказати, що Анна Ярославна пішла з Росії, а не з України, і таке інше. З цим треба щось робити вже зараз", - каже вона.

Нагадаємо, раніше була названа ймовірна причина пожежі в соборі Нотр-Дам в Парижі.

Також київський ресторан втрапив у гучний скандал через пожежу у Нотр-Дамі.