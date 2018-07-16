"Готовий на все заради коханця": американці зацькували Трампа через слова про відносини з РФ

Дональд Трамп (фото: flickr.com/worldeconomicforum)

Жителі США називають Трампа зрадником і починають переживати за долю Аляски

Американці розкритикували Дональда Трампа за його слова про те, що відносини між США і Росією ще ніколи не були гіршими саме через "багаторічну нерозсудливість" керівництва Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що 15 липня у своєму Twitter-акаунті американський президент назвав попередніх керівників Білого дому "безрозсудними" і "дурними". Також Трамп вважає, що його попередники "оголосили полювання на відьом".

Проте тисячі користувачів соціальних мереж з США не згодні з такими словами свого лідера. Багато хто вважає, що Трампу самому плювати на державу і народ, так як він прикриває лише свої власні бізнес-інтереси.

Скріншот поста (twitter.com/HillaryClinton)

"Єдине, що було безглуздям - ваше обрання президентом. Схоже, ви готові зробити все, що завгодно, лише б сподобатися вашому коханцеві. Схоже, Аляска не в безпеці від Путіна, чи не так?" - написав один юзер, опублікувавши красномовну фотожабу.

Фотожаба на Путіна і Трампа (twitter.com/Saintsfan5348)

"Ви зрадник Сполучених Штатів. Ви продаєте нас Росії. Який російський агент написав ваші попередні твіти? У вас немає хребта" - зазначив ще один користувач.

Фотожаба (twitter.com/realDonaldTrump)

"Він готовий на все заради свого коханця Путіна!" - помітив ще один американець.

Фотожаба (twitter.com/realDonaldTrump)

"Тепер остаточно зрозуміло, що ви щиро не дбаєте про те, щоб наша демократія розвивалася і тривала. Вам плювати на війну, яку розпалює диктатор Путін, на якого ви так хочете бути схожим", - звернувся до Трампу інший громадянин США.

До речі, 16 липня в Гельсінкі пройде зустріч Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. За підсумками саміту повинна бути прийнята спільна декларація. Очікується, що лідери США і Росії обговорять питання безпеки, Україну, Сирію і втручання в американські вибори.

Відео: РБК-Україна