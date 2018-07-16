"Готов на все ради любовника": американцы затравили Трампа из-за слов об отношениях с РФ

Дональд Трамп (фото: flickr.com/worldeconomicforum)

Жители США называют Трампа предателем и начинают переживать за судьбу Аляски

Американцы раскритиковали Дональда Трампа за его слова о том, что отношения между США и Россией никогда не были хуже именно из-за "многолетнего безрассудства" руководства Соединенных Штатов.

Напомним, что 15 июля в своем Twitter-аккаунте американский президент назвал предыдущих руководителей Белого дома "безрассудными" и "глупыми". Также Трамп считает, что его предшественники "объявили охоту на ведьм".

Однако тысячи пользователей социальных сетей из США не согласны с такими словами своего лидера. Многие считают, что Трампу самому плевать на государство и народ, так как он прикрывает лишь свои собственные бизнес-интересы.

Скриншот поста (twitter.com/HillaryClinton)

"Единственное, что было безрассудством - ваше избрание президентом. Похоже, вы готовы сделать все, что угодно, лишь бы понравиться вашему любовнику. Похоже, Аляска не в безопасности от Путина, не так ли?" - написал один юзер, опубликовав красноречивую фотожабу.

Фотожаба на Путина и Трампа (twitter.com/Saintsfan5348)

"Вы предатель Соединенных Штатов. Вы продаете нас России. Какой русский агент написал ваши предыдущие твиты? У вас нет позвоночника" - отметил еще один пользователь.

Фотожаба (twitter.com/realDonaldTrump)

"Он готов на все ради своего любовника Путина!" - подметил еще один американец.

Фотожаба (twitter.com/realDonaldTrump)

"Теперь окончательно ясно, что вы искренне не заботитесь о том, чтобы наша демократия развивалась и продолжалась. Вам плевать на войну, разжигаемую диктатором Путиным, на которого вы так хотите быть похожим", - обратился к Трампу другой гражданин США.

Кстати, 16 июля в Хельсинки пройдет встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. По итогам саммита должна быть принята совместная декларация. Ожидается, что лидеры США и России обсудят вопросы безопасности, Украину, Сирию и вмешательство в американские выборы.

Видео: РБК-Украина