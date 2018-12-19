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"Готовий здати закордонний паспорт": Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік під арештом (відео)

STYLERЖиття    19.12.2018 - 18:52
"Готовий здати закордонний паспорт": Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік під арештом (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Наступне засідання суду відбудеться 20 грудня

У Харкові київський районний суд продовжив фігурантам справи про резонансне ДТП на Сумській у жовтні 2017 року Олені Зайцевій та Геннадію Дронову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави до 16 лютого 2019 року. Місцевий ресурс "Харків.UA" на сторінці в соцмережі Facebook у середу, 19 грудня, опублікував відповідне відео.

Зазначається, що Дронов в суді запевняв, що нікуди не збирається тікати і просив обрати йому домашній арешт.

"Я не збираюся нікуди тікати. Я готовий здати закордонний паспорт. Прошу змінити мені запобіжний захід на домашній арешт із електронним браслетом", - сказав він.

&quot;Готовий здати закордонний паспорт&quot;: Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік під арештом (відео)

Фото: скрін facebook.com/ua.kharkiv.nstu

На наступному засіданні, яке відбудеться 20 грудня, заслухають клопотання адвоката Дронова Сергія Перепела і експертів, які не прийшли на сьогоднішнє засідання.

Відео: facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Сьогодні планувалося в рамках засідання заслухати фахівців Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які повинні визначити, чи була Зайцева під дією наркотичних засобів за кермом.

&quot;Готовий здати закордонний паспорт&quot;: Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік під арештом (відео)

Фото: скрін facebook.com/ua.kharkiv.nstu&quot;Готовий здати закордонний паспорт&quot;: Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік під арештом (відео)

&quot;Готовий здати закордонний паспорт&quot;: Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік під арештом (відео)

Скрін: facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Як повідомлялося раніше, харківських прокурорів у справі про резонансне ДТП у Харкові в жовтні 2017 року повинна перевірити кваліфікаційно-дисциплінарна комісія.

Також ми писали про те, що фігурантка справи про ДТП на вулиці Сумській в Харкові Марина Ковальова відмовилася від своїх претензій до Олени Зайцевої, яка сиділа за кермом автомобіля Lexus, збив людей.

Нагадаємо, нещодавно в суді у справі про жахливу ДТП у Харкові висновки експертизи пояснювали за допомогою іграшкової машинки.

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