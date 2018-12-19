"Готов сдать загранпаспорт": Зайцева и Дронов встретят Новый год под арестом (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Следующее заседание суда состоится 20 декабря

В Харькове киевский районный суд продлил фигурантам дела о резонансном ДТП на Сумской в октябре 2017 года Елене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей без залога до 16 февраля 2019 года. Местный ресурс "Харкив.UA" на странице в соцсети Facebook в среду, 19 декабря, опубликовал соответствующее видео.

Отмечается, что Дронов в суде заверял, что никуда не собирается сбегать и просил избрать ему домашний арест.

"Я не собираюсь никуда бежать. Я готов сдать загранпаспорт. Прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест с электронным браслетом", - сказал он.

Фото: скрин facebook.com/ua.kharkiv.nstu

На следующем заседании, которое состоится 20 декабря, заслушают ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепела и экспертов, которые не пришли на сегодняшнее заседание.

Видео: facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Сегодня планировалось в рамках заседания заслушать специалистов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые должны определить была Зайцева под действием наркотических средств за рулем.

Фото: скрин facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Скрин: facebook.com/ua.kharkiv.nstu

Как сообщалось ранее, харьковских прокуроров по делу о резонансном ДТП в Харькове в октябре 2017 года должна проверить квалификационно-дисциплинарная комиссия.

Также мы писали о том, что фигурантка дела о ДТП на улице Сумской в Харькове Марина Ковалева отказалась от своих претензий к Алене Зайцевой, которая сидела за рулем автомобиля Lexus, сбившего людей.

Напомним, недавно в суде по делу о жутком ДТП в Харькове выводы экспертизы объясняли с помощью игрушечной машинки.

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Видео: РБК-Украина