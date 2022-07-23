Готуємо смачне малинове варення на зиму з цілими ягодами: простий рецепт

Для когось здається нереальним зварити малинове варення так, щоб навіть ягоди залишилися цілими. Смачніше від цього варення точно не стане, але виглядатиме воно набагато красивіше і апетитніше.

Для приготування потрібно:

малина - 3 кг;

цукор - 2 кг.

Легкий спосіб приготування

Спочатку малину потрібно почистити від сміття. Мити ягоди не потрібно. Від води варення стає не таким ароматним та водянистим на смак.

Далі необхідно поступово пересипати ягоди цукром і залишати в такому вигляді доти, доки ягоди не пустять сік. На це може знадобитися в середньому 2 години, але все залежить від зрілості малини.

Банки потрібно вимити з содою, промити водою і відправити стерилізуватися в духовку, повернувши догори дном. Температуру потрібно поставити на 150 градусів. На момент завантаження банок вона має бути холодною, а нагрівання має проходити рівномірно. Через 10 хвилин банки будуть стерильними.

Після того, як малина пустить сік, потрібно поставити каструлю на вогонь та нагрівати доти, доки не розчиниться цукор. Перемішувати потрібно акуратно, щоби не пошкодити ягоди.

Як зварити малинове варення, щоб ягоди залишились цілими (freepik)

Після цього варто зробити сильніший вогонь, довести ягоди до кипіння, варимо 4-5 хвилин. Далі зняти з вогню і розлити по банках та закрутити.

Найкраще зберігати закрутки при температурі від 2 до 12 градусів вище нуля. Для цього підійде нижня полиця холодильника, проте там ви не зможете розмістити занадто багато консервації.

Також банки з варенням можна зберігати на заскленому балконі або на полиці кухонної шафки. Однак якщо там досить волого або жарко, може утворитися цвіль.

Ще один варіант - темне прохолодне місце (до 20 градусів). Міські жителі можуть скористатися звичайною коморою, а сільські - сараєм. У погребі не рекомендується зберігати варення, оскільки там воно перемерзне та зіпсується. Більш того, банка може вибухнути через різкий температурний перепад.