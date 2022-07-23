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Готовим вкусное малиновое варенье на зиму с целыми ягодами: простой рецепт

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Суббота 23 июля 2022 22:01
Готовим вкусное малиновое варенье на зиму с целыми ягодами: простой рецепт Как сварить малиновое варенье, чтобы ягоды остались целыми (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для кого-то кажется нереальным сварить малиновое варенье так, чтобы даже ягоды остались целыми. Вкуснее от этого варенья точно не станет, но будет смотреться оно намного красивее и аппетитнее.

Какая хитрость поможет достичь такого результата - читайте ниже.

Для приготовления нужно:

  • малина - 3 кг;
  • сахар - 2 кг.

Легкий способ приготовления

Сначала малину нужно почистить от мусора. Мыть ягоды не нужно. От воды варенье становится не таким ароматным и водянистым на вкус.

Дальше необходимо постепенно пересыпать ягоды сахаром и оставлять в таком виде до тех пор, пока ягоды не пустят сок. На это может потребоваться в среднем 2 часа, но все зависит от зрелости малины.

Банки нужно вымыть с содой, промыть водой и отправить стерилизоваться в духовку, повернув вверх дном. Температуру нужно поставить на 150 градусов. На момент загрузки банок она должна быть холодной, а нагрев должен проходить равномерно. Через 10 минут банки будут стерильными.

После того как малина пустит сок, нужно поставить кастрюлю на огонь и нагревать до тех пор, пока не растворится сахар. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы не повредить ягоды.

Готовим вкусное малиновое варенье на зиму с целыми ягодами: простой рецепт

Как сварить малиновое варенье, чтобы ягоды остались целыми (freepik)

После этого стоит сделать более сильный огонь, довести ягоды до кипения, варим 4-5 минут. Далее снять с огня и разлить по банкам и закрутить.

Лучше всего хранить закрутки при температуре от 2 до 12 градусов выше нуля. Для этого подойдет нижняя полка холодильника, однако там вы не сможете разместить слишком много консервации.

Также банки с вареньем можно хранить на застекленном балконе или на полке кухонного шкафчика. Однако если там достаточно влажно или жарко, может образоваться плесень.

Еще один вариант - темное прохладное место (до 20 градусов). Городские жители могут воспользоваться обычной кладовкой, а сельские - сараем. В погребе не рекомендуется хранить варенье, поскольку там оно перемерзнет и испортится. Более того, банка может взорваться из-за резкого температурного перепада.

Ранее мы сообщали, как сварить варенье из любых ягод за 5 минут.

Также мы писали, как приготовить варенье из черешни с мятой и лимоном.

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