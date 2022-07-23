Готовим вкусное малиновое варенье на зиму с целыми ягодами: простой рецепт

Для кого-то кажется нереальным сварить малиновое варенье так, чтобы даже ягоды остались целыми. Вкуснее от этого варенья точно не станет, но будет смотреться оно намного красивее и аппетитнее.

Для приготовления нужно:

малина - 3 кг;

сахар - 2 кг.

Легкий способ приготовления

Сначала малину нужно почистить от мусора. Мыть ягоды не нужно. От воды варенье становится не таким ароматным и водянистым на вкус.

Дальше необходимо постепенно пересыпать ягоды сахаром и оставлять в таком виде до тех пор, пока ягоды не пустят сок. На это может потребоваться в среднем 2 часа, но все зависит от зрелости малины.

Банки нужно вымыть с содой, промыть водой и отправить стерилизоваться в духовку, повернув вверх дном. Температуру нужно поставить на 150 градусов. На момент загрузки банок она должна быть холодной, а нагрев должен проходить равномерно. Через 10 минут банки будут стерильными.

После того как малина пустит сок, нужно поставить кастрюлю на огонь и нагревать до тех пор, пока не растворится сахар. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы не повредить ягоды.

Как сварить малиновое варенье, чтобы ягоды остались целыми (freepik)

После этого стоит сделать более сильный огонь, довести ягоды до кипения, варим 4-5 минут. Далее снять с огня и разлить по банкам и закрутить.

Лучше всего хранить закрутки при температуре от 2 до 12 градусов выше нуля. Для этого подойдет нижняя полка холодильника, однако там вы не сможете разместить слишком много консервации.

Также банки с вареньем можно хранить на застекленном балконе или на полке кухонного шкафчика. Однако если там достаточно влажно или жарко, может образоваться плесень.

Еще один вариант - темное прохладное место (до 20 градусов). Городские жители могут воспользоваться обычной кладовкой, а сельские - сараем. В погребе не рекомендуется хранить варенье, поскольку там оно перемерзнет и испортится. Более того, банка может взорваться из-за резкого температурного перепада.