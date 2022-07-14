Как сварить варенье из любых ягод за 5 минут: быстрый рецепт

Обычно, чтобы приготовить варенье, нужно очень много времени, поскольку нужно довести его до нужных консистенции и вкуса. Однако, есть простой способ, который поможет быстро приготовить всеми любимый продукт.

Об этом пишет GreenPost.

Важно помнить, что во время долгой термической обработки фрукты и ягоды теряют большинство полезных свойств.

Специалисты поделились быстрым рецептом приготовления варенья, где процесс займет не более 5 минут.

Ингредиенты на 1 л варенья:

сок лимона - 4 ст. л. (кроме вишневого варенья - для него эта составляющая не нужна);

любые ягоды - 1 кг

сахар - 1 кг

Способ приготовления:

Необходимо тщательно вымыть все ягоды, при необходимости удалить косточки. Далее засыпать ягоды сахаром и оставить в холодильнике на целую ночь.

После этого нужно утром поставить массу на небольшой огонь и варить, постоянно помешивая.

Когда варенье закипит, нужно добавить сок лимона и варить еще ровно 5 мин.

Далее необходимо залить варенье в чистые стерилизованные банки и закрутить.

Такое варенье при условии правильного приготовления можно хранить в условиях комнатной температуры.

Как стерилизовать банки на варенье

Нужно взять кастрюлю и налить в нее воду примерно до половины. Далее подождать, пока вода закипит, после чего положить в кастрюлю крышки для закатывания, а сверху над сосудом поставить дуршлаг, сито или решетку.

Выставить сухие банки горлышком вниз. Для этого способа можно воспользоваться стерилизатором - это прибор с одним или несколькими отверстиями, куда вставляются банки

Маленькие банки держим над паром около 6-8 минут, средние - объемом 1-2 л - 10-15 минут, а емкости на 3 л и больше - 20-25 минут.