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Як зварити варення з будь-яких ягід за 5 хвилин: швидкий рецепт

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Четвер 14 липня 2022 11:06
Як зварити варення з будь-яких ягід за 5 хвилин: швидкий рецепт Як швидко приготувати варення (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай, щоб приготувати варення, потрібно дуже багато часу, оскільки потрібно довести його до потрібних консистенції та смаку. Однак, є простий спосіб, який допоможе швидко приготувати всіма улюблений продукт.

Про це пише GreenPost.

Важливо пам'ятати, що під час довгої термічної обробки фрукти і ягоди втрачають більшість корисних властивостей.

Фахівці поділились швидким рецептом приготування варення, де процес займе не більше 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 л варення:

  • сік лимона - 4 ст. л. (окрім вишневого варення - для нього ця складова не потрібна);
  • будь-які ягоди - 1 кг
  • цукор - 1 кг

Спосіб приготування:

Необхідно ретельно вимити всі ягоди, за потреби - видалити кісточки. Далі засипати ягоди цукром і залишити в холодильнику на цілу ніч.

Після цього потрібно зранку поставити масу на невеликий вогонь і варити, постійно помішуючи.

Коли варення закипить, потрібно додати сік лимона та варити ще рівно 5 хв.

Далі необхідно залити варення у чисті стерилізовані банки та закрутити.

Таке варення за умови правильного приготування можна зберігати в умовах кімнатної температури.

Як стерилізувати банки на варення

Потрібно взяти каструлю і налити у неї воду - приблизно до половини. Далі зачекати, доки вода закипить, після чого покласти в каструлю кришки для закочування, а зверху над посудиною поставити друшляк, сито або решітку.

Виставити сухі банки шийкою вниз. Для цього способу можна скористатися стерилізатором - це прилад з одним або декількома отворами, куди вставляються банки

Маленькі банки тримаємо над парою приблизно 6-8 хвилин, середні - об’ємом 1-2 л - 10-15 хвилин, а місткості на 3 л і більше - 20-25 хвилин.

Раніше ми повідомляли, як правильно зберегти ягоди та фрукти на зиму.

Також ми писали, як приготувати варення з черешні з м'ятою і лимоном.

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