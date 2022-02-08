Готується дуже просто: рецепт домашнього сиру Філадельфія
Фото: рецепт сиру Філадельфія (freepik.com)
Цей варіант домашнього вершкового сиру Філадельфія не тільки хороша альтернатива покупному, але і відмінна база для безлічі десертів та інших страв. При цьому готується він дуже просто, а бюджет економить досить відчутно.
Відеорецептом домашнього крем-сиру поділилася в Instagram фуд-блогер Еліна.
Сир виходить смачний і ніжний, а приготувати його дуже легко.
Інгредієнти:
- Сметана від 25% - 500 гр
- Кефір (або ряжанка) 3,5% - 420 гр
- Сіль - 1/2 ч л
Вихід готового продукту приблизно 550 грам.
Приготування:
- Змішати сметану і кефір з додаванням солі і і відкинути на х/б тканину або марлю в мисці або друшляку. Розсіл повинен вільно стікати.
- Зверху неважкий грузик (у мене брикет масла 200 гр) і прибрати на холод на 16-20 годин. Дивіться, щоб дно сита не торкалося сироватки в мисці.
- Через 16 годин знімаємо вантаж, розгортаємо тканину і бачимо чудове видовище – готовий вершковий сир Філадельфія!
Можна використовувати на чізкейк, крем чіз, роли і бутерброди.
Домашній сир Філадельфія виходить дуже ніжним і смачним (фото: freepik.com)
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