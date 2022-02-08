Готується дуже просто: рецепт домашнього сиру Філадельфія

Цей варіант домашнього вершкового сиру Філадельфія не тільки хороша альтернатива покупному, але і відмінна база для безлічі десертів та інших страв. При цьому готується він дуже просто, а бюджет економить досить відчутно.

Домашній сир Філадельфія виходить дуже ніжним і смачним (фото: freepik.com)

Можна використовувати на чізкейк, крем чіз, роли і бутерброди.

Сир виходить смачний і ніжний, а приготувати його дуже легко.

Раніше ми писали, що вчені назвали салат, що допомагає знизити тиск - у ньому всього два інгредієнта.

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