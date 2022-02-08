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Готується дуже просто: рецепт домашнього сиру Філадельфія

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Вівторок 08 лютого 2022 14:06
Готується дуже просто: рецепт домашнього сиру Філадельфія Фото: рецепт сиру Філадельфія (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Цей варіант домашнього вершкового сиру Філадельфія не тільки хороша альтернатива покупному, але і відмінна база для безлічі десертів та інших страв. При цьому готується він дуже просто, а бюджет економить досить відчутно.

Відеорецептом домашнього крем-сиру поділилася в Instagram фуд-блогер Еліна.

Сир виходить смачний і ніжний, а приготувати його дуже легко.

Інгредієнти:

  • Сметана від 25% - 500 гр
  • Кефір (або ряжанка) 3,5% - 420 гр
  • Сіль - 1/2 ч л

Вихід готового продукту приблизно 550 грам.

Приготування:

  • Змішати сметану і кефір з додаванням солі і і відкинути на х/б тканину або марлю в мисці або друшляку. Розсіл повинен вільно стікати.
  • Зверху неважкий грузик (у мене брикет масла 200 гр) і прибрати на холод на 16-20 годин. Дивіться, щоб дно сита не торкалося сироватки в мисці.
  • Через 16 годин знімаємо вантаж, розгортаємо тканину і бачимо чудове видовище – готовий вершковий сир Філадельфія!

Можна використовувати на чізкейк, крем чіз, роли і бутерброди.

Готується дуже просто: рецепт домашнього сиру ФіладельфіяДомашній сир Філадельфія виходить дуже ніжним і смачним (фото: freepik.com)

Раніше ми писали, що вчені назвали салат, що допомагає знизити тиск - у ньому всього два інгредієнта.

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