Готовится очень просто: рецепт домашнего сыра Филадельфия
Фото: рецепт сыра Филадельфия (freepik.com)
Этот вариант домашнего сливочного сыра Филадельфия не только хорошая альтернатива покупному, но и отличная база для множества десертов и других блюд. При этом готовится он очень просто, а бюджет экономит весьма ощутимо.
Видеорецептом домашнего крем-сыра поделилась в Instagram фуд-блогер Элина.
Сыр получается вкусный и нежный, а приготовить его очень легко.
Ингредиенты:
- Сметана от 25% - 500 гр
- Кефир (или ряженка) 3,5% - 420 гр
- Соль - 1/2 ч л
Выход готового продукта примерно 550 грамм.
Приготовление:
- Смешать сметану и кефир с добавлением соли и и откинуть на х/б ткань или марлю в миске или дуршлаге. Рассол должен свободно стекать.
- Сверху нетяжелый грузик (у меня брикет масла 200 гр) и убрать на холод на 16-20 часов. Смотрите, чтобы дно сита не касалось сыворотки в миске.
- Через 16 часов снимаем груз, разворачиваем ткань и видим замечательное зрелище – готовый сливочный сыр Филадельфия!
Можно использовать на чизкейк, крем чиз, роллы и бутерброды.
Домашний сыр Филадельфия получается очень нежным и вкусным (фото: freepik.com)
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