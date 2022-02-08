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Готовится очень просто: рецепт домашнего сыра Филадельфия

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 14:06
Готовится очень просто: рецепт домашнего сыра Филадельфия Фото: рецепт сыра Филадельфия (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Этот вариант домашнего сливочного сыра Филадельфия не только хорошая альтернатива покупному, но и отличная база для множества десертов и других блюд. При этом готовится он очень просто, а бюджет экономит весьма ощутимо.

Видеорецептом домашнего крем-сыра поделилась в Instagram фуд-блогер Элина.

Сыр получается вкусный и нежный, а приготовить его очень легко.

Ингредиенты:

  • Сметана от 25% - 500 гр
  • Кефир (или ряженка) 3,5% - 420 гр
  • Соль - 1/2 ч л

Выход готового продукта примерно 550 грамм.

Приготовление:

  • Смешать сметану и кефир с добавлением соли и и откинуть на х/б ткань или марлю в миске или дуршлаге. Рассол должен свободно стекать.
  • Сверху нетяжелый грузик (у меня брикет масла 200 гр) и убрать на холод на 16-20 часов. Смотрите, чтобы дно сита не касалось сыворотки в миске.
  • Через 16 часов снимаем груз, разворачиваем ткань и видим замечательное зрелище – готовый сливочный сыр Филадельфия!

Можно использовать на чизкейк, крем чиз, роллы и бутерброды.

Готовится очень просто: рецепт домашнего сыра ФиладельфияДомашний сыр Филадельфия получается очень нежным и вкусным (фото: freepik.com)

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