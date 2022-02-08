Готується дуже просто: рецепт домашнього сиру Філадельфія

Цей варіант домашнього вершкового сиру Філадельфія не тільки хороша альтернатива покупному, але і відмінна база для безлічі десертів та інших страв. При цьому готується він дуже просто, а бюджет економить досить відчутно.
Відеорецептом домашнього крем-сиру поділилася в Instagram фуд-блогер Еліна.
Сир виходить смачний і ніжний, а приготувати його дуже легко.
Інгредієнти:
Вихід готового продукту приблизно 550 грам.
Приготування:
Можна використовувати на чізкейк, крем чіз, роли і бутерброди.
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