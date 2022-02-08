Готовится очень просто: рецепт домашнего сыра Филадельфия

Этот вариант домашнего сливочного сыра Филадельфия не только хорошая альтернатива покупному, но и отличная база для множества десертов и других блюд. При этом готовится он очень просто, а бюджет экономит весьма ощутимо.
Видеорецептом домашнего крем-сыра поделилась в Instagram фуд-блогер Элина.
Сыр получается вкусный и нежный, а приготовить его очень легко.
Ингредиенты:
Выход готового продукта примерно 550 грамм.
Приготовление:
Можно использовать на чизкейк, крем чиз, роллы и бутерброды.
Ранее мы писали, что ученые назвали салат, помогающий снизить давление - в нем всего два ингредиента.
Читайте также, как сделать королевский шоколадный пирог за считанные минуты.