Готовится очень просто: рецепт домашнего сыра Филадельфия

Этот вариант домашнего сливочного сыра Филадельфия не только хорошая альтернатива покупному, но и отличная база для множества десертов и других блюд. При этом готовится он очень просто, а бюджет экономит весьма ощутимо.

Домашний сыр Филадельфия получается очень нежным и вкусным (фото: freepik.com)

Можно использовать на чизкейк, крем чиз, роллы и бутерброды.

Сыр получается вкусный и нежный, а приготовить его очень легко.

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