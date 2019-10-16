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Треба бути готовим виживати: екс-учасник Танців з зірками поділився одкровеннями про шоу

STYLERЖиття    16.10.2019 - 22:57
Треба бути готовим виживати: екс-учасник Танців з зірками поділився одкровеннями про шоу
Михайло Кукуюк на Танцях з зірками (Колаж РБК-Україна)

Михайло Кукуюк поділився враженнями після вильоту з Танців з зірками

Михайло Кукуюк, актор театру і кіно, екс-учасник шоу Танці з зірками, поділився своїми одкровеннями про те, як він зміг протриматися в проекті до восьмого ефіру. Він добровільно покинув шоу, так як відмовився разом зі своєю партнеркою Єлизаветою Дружиніною танцювати танець "за життя". Про це пише видання "Факти".

Михайло Кукуюк зізнався, що під час шоу у нього було багато складних моментів, але критика суддів його не сильно хвилювала.

Треба бути готовим виживати: екс-учасник Танців з зірками поділився одкровеннями про шоу

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна

"В цьому проекті для мене було кілька складних моментів. Головне — відповідати партнерці Лізі Дружиніній, яка танцює з непрофесійним танцюристом, викладаючись при цьому по повній. І ти, в силу своїх можливостей, за пару днів репетицій теж повинен бути молодцем. Другий момент полягав у тому, що я прийшов з трохи іншого світу, тому "попсові перевдягання" давалися мені нелегко. Просто вже перші слова суддів в мою адресу дали чіткий напрямок всім іншим коментарям — не пам'ятаю, щоб наш танець хоч раз похвалили. Але, незважаючи на це, я протримався вісім ефірів. Та я красава!" – заявив актор.

Він зазначив, що рішення піти з проекту йому далося важко, але він його прийняв досить швидко.

"В будь-якому проекті борються бажання все кинути і необхідність довести справу до кінця. Просто, якщо ти потрапив в цю "жесть", треба бути готовим існувати і виживати між двох вогнів. Чесно, мені ніколи не хотілося кинути шоу. Більш того, на репетиції я не йшов, а біг. Інша справа танець "на виживання". Мені не хотілося після нього знову чути заїжджені "перли". Досить, вже не цікаво", - пояснив Кукуюк.

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