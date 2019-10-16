Надо быть готовым выживать: экс-участник Танцев со звездами поделился откровениями о шоу

Михаил Кукуюк на Танцах со звездами (Коллаж РБК-Украина)

Михаил Кукуюк поделился впечатлениями после вылета из Танцев со звездами

Михаил Кукуюк, актер театра и кино, экс-участник шоу Танцы со звездами, поделился своими откровениями о том, как он смог продержаться в проекте до восьмого эфира. Он добровольно покинул шоу, так как отказался вместе со своей партнершей Елизаветой Дружининой танцевать танец "за жизнь". Об этом пишет издание "Факты".

Михаил Кукуюк признался, что во время шоу у него было много сложных моментов, но критика судей его не сильно волновала.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

"В этом проекте для меня было несколько сложных моментов. Главный — соответствовать партнерше Лизе Дружининой, которая танцует с непрофессиональным танцором, выкладываясь при этом по полной. И ты, в силу своих возможностей, за пару дней репетиций тоже должен быть молодцом. Второй момент заключался в том, что я пришел из немного другого мира, поэтому "попсовые переодевания" давались мне нелегко. Просто уже первые слова судей в мой адрес дали четкое направление всем остальным комментариям — не помню, чтобы наш танец хоть раз похвалили. Но, несмотря на это, я продержался восемь эфиров. Да я красава!" – заявил актер.

Он отметил, что решение уйти из проекта ему далось сложно, но он его принял довольно быстро.

"В любом проекте борются желание все бросить и необходимость довести дело до конца. Просто, если ты попал в эту "жесть", надо быть готовым существовать и выживать между двух огней. Честно, мне никогда не хотелось бросить шоу. Более того, на репетиции я не шел, а бежал. Другое дело танец "на выживание". Мне не хотелось после него снова слышать заезженные "перлы". Хватит, уже не интересно", - объяснил Кукуюк.