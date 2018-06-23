Граната і мисливська рушниця: під Одесою психічно хворий чоловік напав на поліцейських

Медики викликали поліцію, коли побачили у хворого обріз мисливської рушниці

У Одеській області в с. Кірісове, Комінтернівський район,35-річний чоловік напав на співробітників поліції. Він кинув гранату у правоохоронців, після чого став стріляти з рушниці. Поліцейські прибули по дзвінку санітарів, які приїхали допомогти психічно хворому чоловікові. Про це повідомляє новинне видання "ТСН" з посиланням на співробітника правоохоронних органів.

За наявною інформацією, мати чоловіка зателефонувала в екстрену службу швидкої допомоги через загострення психічного розладу 35-річного сина. По приїзду на вказану адресу один із фельдшерів помітив у чоловіка предмет, схожий на обріз мисливської рушниці. Співробітники екстреної служби вийшли з будинку, після чого звернулися до силовиків.

Після прибуття поліцейських до будинку психічно хворого, чоловік дістав гранату і кинув її в сторону силовиків. Це була шумова граната, яка вибухнула поруч з патрульної командою. На щастя, постраждалих не було.

У момент вибуху правопорушник разом зі своєю матір'ю знаходився в своєму будинку. В дію був введений поліцейський спецоперацію "Грім", під час якої, чоловік вистрілив у правоохоронців, в результаті чого один з поліцейських отримав вогнепальне поранення руки. Потерпілому була надається медична допомога.

Нагадаємо, що слідчим суддею Хмельницького міського районного суду було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою місцевого жителя, який напав з ножем на малолітню дитину.

Відео: (video.rbc.ua)