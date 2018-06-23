Граната и охотничье ружье: под Одессой психически больной мужчина напал на полицейских

Медики вызвали полицию, когда увидели у больного обрез охотничьего ружья

В Одесской области в с. Кирисово, Коминтерновский район,35-летний мужчина напал на сотрудников полиции. Он бросил гранату в правоохранителей, после чего стал стрелять из ружья. Полицейские прибыли по звонку санитаров, которые приехали помочь психически больному мужчине. Об этом сообщает новостное издание "ТСН" со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

По имеющейся информации, мать мужчины позвонила в экстренную службу скорой помощи из-за обострения психического расстройства 35-летнего сына. По приезду на указанный адрес один из фельдшеров заметил у мужчины предмет, похожий на обрез охотничьего ружья. Сотрудники экстренной службы вышли из дома, после чего обратились к силовикам.

По прибытии полицейских к дому психически больного, мужчина достал гранату и бросил ее в сторону силовиков. Это была шумовая граната, которая взорвалась рядом с патрульной командой. К счастью, пострадавших не было.

В момент взрыва правонарушитель вместе со своей матерью находился в своем доме. В действие был введен полицейский спецоперацию "Гром", во время которой, мужчина выстрелил в правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение руки. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Напомним, что следственным судьей Хмельницкого городского районного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей местного жителя, который напал с ножом на малолетнего ребенка.

Видео: (video.rbc.ua)