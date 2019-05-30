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Грановський анонсував масштабний шаховий турнір для дітей у Харкові

STYLERЖиття    30.05.2019 - 12:13
Грановський анонсував масштабний шаховий турнір для дітей у Харкові
Олександр Грановський (фото з відкритих джерел)

У День захисту дітей у парку ім. Горького в шахи зіграють 600 школярів

У День захисту дітей у Харкові пройде масштабний шаховий турнір. Захід, організований Олександром Грановським, відбудеться у парку культури та відпочинку ім. Горького.

"Раз наказували інформувати про майбутні події, із задоволенням виконую. В цю суботу, 1 червня, в центральному парку культури і відпочинку ім. Горького в Харкові відбудеться захід небаченого масштабу за участю 600 діток. Так, ви не помилилися. Ми дійсно запросили 600 школярів. Ви візьмете участь в "сеанс-рекорд" одночасної гри в шахи. Ця подія присвячена Дню захисту дітей", - написав Грановський на своїй Facebook-сторінці.

Грановський анонсував масштабний шаховий турнір для дітей у Харкові

Афіша шахового турніру до Дня захисту дітей у Харкові (facebook.com/Александр Грановский)

"Приходьте з дітьми. Впевнений, діткам буде цікаво і ви отримаєте незабутні враження. Харківська обласна федерація шахів дуже намагається подарувати вам і вашим діткам це свято, і організувати все на найвищому рівні", - додав народний депутат.

Раніше Олександр Грановський заявив, що має намір продовжити всі проекти, які він ініціював у Харкові, навіть за умови відмови від депутатства або програшу на окрузі.

Також Грановський прокоментував ситуацію навколо націоналізації "Приватбанку".

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