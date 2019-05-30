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Грановский анонсировал масштабный шахматный турнир для детей в Харькове

STYLERЖизнь    30.05.2019 - 12:13
Грановский анонсировал масштабный шахматный турнир для детей в Харькове
Александр Грановский (фото из открытых источников)

В День защиты детей в парке им. Горького в шахматы сыграют 600 школьников

В День защиты детей в Харькове пройдет масштабный шахматный турнир. Мероприятие, организованное Александром Грановским, состоится в парке культуры и отдыха им. Горького. 

"Раз приказывали информировать о предстоящих событиях, с удовольствием выполняю. В эту субботу, 1 июня, в центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Харькове состоится мероприятие невиданного масштаба с участием 600 деток. Да, вы не ошиблись. Мы действительно пригласили 600 школьников. Вы поучаствуете в "сеанс-рекорд" одновременной игры в шахматы. Это событие посвящено Дню защиты детей", - написал Грановский на своей Facebook-странице.

Грановский анонсировал масштабный шахматный турнир для детей в Харькове

Афиша шахматного турнира ко Дню защиты детей в Харькове (facebook.com/Александр Грановский)

"Приходите с детьми. Уверен, деткам будет интересно и вы получите незабываемые впечатления. Харьковская областная федерация шахмат очень старается подарить вам и вашим деткам этот праздник, и организовать все на самом высоком уровне", - добавил народный депутат. 

Ранее Александр Грановский заявил, что намерен продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе.

Также Грановский прокомментировал ситуацию вокруг национализации "ПриватБанка".

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