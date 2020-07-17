Гучний скандал про домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео)

Скандал про домагання у військовій частині ЗСУ під Хмельницьким полковника Віктора Іваніва до лейтенанта Валерії Сікал спалахнув півтора року тому і викликав широкий резонанс. Однак кримінальне провадження досі не передано до суду, а підозрюваного перевели на службу в Київ.

Про це 17 липня йдеться в сюжеті DW.

Випадок стався на початку 2019-го у в/ч А 1358 Хмельницької області. Спочатку жертва аморальної поведінки офіцера після гучної історії перевелася в іншу частину, а потім звільнилася з армії за станом здоров'я.

Було відкрито провадження, але справа затягується і навіть може закритися.

Слідство веде райвідділ поліції Хмельницької області.

На думку адвоката постраждалої Анни Брицької, зібрано достатньо доказів. Далі за процедурою перевірити, підписати та направити свідчення до суду повинна військова прокуратура. Проте вже двічі прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Юрій Рудий завертає справу назад в поліцію.

"За першим вказівками, які він дав безпосередньо слідству, виникало враження, що він справу просто не читав. Тому що вказівки стосувалися тих моментів, які вже були зроблені наслідком, а прокурор просто не гортав цю справу. При тому, що протримав її протягом двох місяців у себе. Вдруге справа лежала два місяці у військовій прокуратурі вже з направленою підозрою, і прокурор знову завернув назад і сказав, що підозра є передчасною, і написав додаткові вказівки. Вони, на мою думку, абсолютно не стосуються події злочину", - заявила юрист.

В результаті затягування військовою прокуратурою справи спливли строки притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного.

Так, згідно з українським законодавством, з дня вчинення злочину повинно пройти не більше 2 років. Тому ймовірний кривдник може залишитися без покарання.

"На мій погляд, це бездіяльність прокуратури. Це небажання брати відповідальність підписувати підозру. Вони з одного боку не закривають провадження за відсутністю складу кримінального злочину, і водночас не підписують підозру. Тобто справа "в повітрі". Тому й оскаржувати особливо нічого", - зазначила адвокат.

Також вона заявила, що надалі це стане підставою для звернення до Європейського суду, і дозволить говорити про неефективність цього розслідування.

"Це абсурд, просто закрили очі!" - обурюється сама Сікал.

Адвокат Валерії й сама колишня військова зазначають, що якщо справа "не потягне" на статтю 154 - примушування до вступу в статевий зв'язок, і її закриють, потерпіла спочатку оскаржить рішення прокуратури в українському суді, а далі звернеться до Європейського суду з прав людини.

Між тим сам полковник Віктор Іванів навіть не був усунений від служби. Зате його перевели з військової частини в Хмельниччині до Києва. На запит журналістів у Міноборони повідомили, що мова йде не про підвищення, а про переведення на рівнозначну посаду. Офіцер був призначений на посаду начальника відділу в Командуванні Сил логістики ЗСУ.

Таке рішення міністерства обурило колишню військову Валерію Сікал. Адже за результатами внутрішньої перевірки Військової служби правопорядку встановлені особи інших жінок-військовослужбовців, щодо яких Іванів також поводив себе аморально. Деякі військові навіть звільнилися через негідні дії керівника. Встановлені також випадки, коли Іванів з "виховною" метою ставив клізми військовим, яких підозрював у вживанні алкоголю. Полковник знімав це на відео і шантажував підлеглих.

Але поки розгляд кримінальної справи проти Іваніва затягується військовою прокуратурою, в суді зараз розглядається інша - цивільна справа проти Сікал та деяких журналістів. Полковник вважає, що ті порушили його честь і гідність.

Відео: Справу про домагання в ЗСУ можуть закрити через затягування

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