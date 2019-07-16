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Гройсман втік зі студії "Свободи слова" після запитань Власенка і Притули

STYLERЖиття    16.07.2019 - 12:17
Гройсман втік зі студії "Свободи слова" після запитань Власенка і Притули
Володимир Гройсман в студії "Свободи слова"

Володимир Гройсман зі скандалом покинув прямий ефір політичного ток-шоу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман залишив студію "Свободи слова", навіть не попрощавщись з глядачами після того, як не зміг відповісти на запитання Сергія Власенка ("Батьківщина") та Сергія Притули ("Голос"). 

Представник "Батьківщини" зауважив, що результати діяльності будь-якого прем’єра громадяни оцінюють за змістом своїх власних холодильників і поцікавився, чому, попри гучні заяви старої влади, на кожних міжнародних переговорах піднімається питання про корупцію в українському уряді. 

Сергій Притула запитав Гройсмана про тендер на дитячі світловідбивні жилети, які той свого часу пафосно презентував, але так і не провів вчасно. Кому тоді дістануться гроші, виділені з бюджету, вирішив поцікавитися в прем’єра 30-й номер у списку "Голоса".

Після цього Гройсман, скориставшись найближчою перервою, швидко залишив студію, навіть не попрощавшись з телеглядачами. Замість себе "віддуватися" він залишив міністра культури Євгена Нищука.

Гройсман втік зі студії &quot;Свободи слова&quot; після запитань Власенка і Притули

Володимир Гройсман на "Свободі слова" 

Раніше Тимошенко вибачилась за "собачі бої", влаштовані Гройсманом у прямому ефірі.

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