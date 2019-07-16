Юлія Тимошенко на передачі "Свобода слова"

Юлія Тимошенко присоромила українських політиків

Результати роботи влади кожен українець може побачити у своїх платіжках. Про це заявила під час прямого ефіру на ICTV лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що за час їхнього керівництва ціни на тепло зросли в 12,4 разів, на газ - в 10,6, на електрику - в 4,8.

Володимир Гройсман, який в цей час перебував у студії, намагався перебити лідера "Батьківщини" і заявити, що його уряд віддавав борги, накопичені попередниками, на що Юлія Тимошенко продемонструвала офіційні дані МВФ, за якими в структурі зобов'язань України з 2012 року немає жодної копійки запозиченої її урядом.

Після того, як Гройсман залишив студію, представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук висловив надію, що "терпіти це залишився лише один тиждень, і вже невдовзі ми зможемо вести конструктивні дискусії про майбутнє країни".

У свою чергу Юлія Тимошенко вибачилась за "собачі бої", влаштовані Гройсманом у прямому ефірі.

Тимошенко вибачилася за поведінку Гройсмана на "Свободі слова"

Раніше ми писали про те, що Юлія Тимошенко за годину переконала глядачів NewsOne змінити своє ставлення до зниження тарифів.