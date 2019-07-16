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Тимошенко извинилась за "собачьи бои", устроенные Гройсманом в прямом эфире

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 11:21
Тимошенко извинилась за "собачьи бои", устроенные Гройсманом в прямом эфире
Юлия Тимошенко на передаче "Свобода слова"

Юлия Тимошенко пристыдила украинских политиков

Результаты работы власти каждый украинец может увидеть в своих платежках. Об этом заявила во время прямого эфира на ICTV лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Тимошенко отметила, что за время их руководства цены на тепло выросли в 12,4 раз, на газ - в 10,6, на электричество - в 4,8.

Владимир Гройсман, который в это время находился в студии, пытался перебить лидера "Батькивщины" и заявить, что его правительство отдавало долги, накопленные предшественниками, на что Юлия Тимошенко продемонстрировала официальные данные МВФ, согласно которым в структуре обязательств Украины с 2012 года нет ни копейки, заимствованной ее правительством.

После того, как Гройсман покинул студию, представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук выразил надежду, что "терпеть это осталось лишь одну неделю, и уже вскоре мы сможем вести конструктивные дискуссии о будущем страны".

В свою очередь Юлия Тимошенко извинилась за "собачьи бои", устроенные Гройсманом в прямом эфире.

Тимошенко извинилась за поведение Гройсмана на "Свободе слова"

Ранее мы писали о том, что Юлия Тимошенко за час убедила зрителей NewsOne изменить свое отношение к снижению тарифов.

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