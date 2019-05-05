Загрожує всьому живому: унікальна екосистема на Дністрі може загинути

Фото: колаж РБК-Україна

Одеський еколог попередив про наслідки

Дельта Дністра - унікальна природна екосистема - помирає сьогодні з вини людини. Про це розповів старший науковий співробітник Національного парку "Тузлівський лимани", одеський еколог Іван Русєв.

Він також опублікував на сторінці в Facebook дві фотографії заливних заплавних луків. На першому знімку - до початку будівництва гідроелектростанцій та гребель Дністровського каскаду водосховищ в Чернівецькій області, а на другому - вже після.

Заливні заплавні луки на дельті Дністра (Фото: facebook.com/rusevivan)

Якщо раніше на луках у великій кількості жили блискучі ібіси, що є індикаторами здоров'я дельти. До будівництва ГЕС їх було 1500 пар, зараз їх всього лише десятки пар.

Еколог зазначив, що Нижньодністровський національний природний парк створений для того, щоб зберегти унікальну дельту і "нещадно боротися з тими, хто знищує її природні екосистеми і біорізноманіття".

Фото: facebook.com/rusevivan

Але за 10 років його існування нічого позитивного не було зроблено. Русєв поклав провину за це на "корумпованих або беззубих" керівників парку, в обов'язки яких входить "відстоювання інтересів природи і одеситів", мають єдине джерело питного водопостачання.

Русєв наголосив, що еколоадміністрація Дністровської ГЕС ігнорує зобов'язання по спуску води з Дністровського водосховища у пониззі Дністра, а ймовірна посуха може спричинити за собою загибель усього живого в цієї екосистемі.

Так, з 15 квітня і протягом місяця повинні були з Дністровського водосховища спускати до 550 кубометрів води в добу, направляючи її у водойми, розташовані нижче за течією Дністра. Але спуску води не було.

На переконання експерта, необхідний "показовий суд над енергетичними монстрами Дністровської ГЕС, які узурпували європейську річку".

Як повідомлялося раніше, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун розповіла українцям, що від випалювання сухої трави страждає ціла екосистема, під загрозу загибелі потрапляють рідкісні тварини і птахи.

Також ми писали про те, що нещодавно у Бердянську місцеві жителі провели екологічну акцію і прибрали сміття на узбережжі Азовського моря. Таким чином активісти рятували китів від загрози загибелі.

Додамо, що в Рівному вуличних котів хочуть визнати частиною екосистеми міста.