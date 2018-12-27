Грудні імплантати можуть викликати рак: що кажуть про це українські лікарі

Відео: YouTube/ТСН

У Євросоюзі заборонили продаж спеціальних грудних імплантів найбільшого виробника Allegran, так як вони нібито викликають великокліткову лифому. Однак українські пластичні хірурги не поспішають висловлювати свою стурбованість, повідомляє ТСН.

Фармацевтичний виробник Allegran – найбільший виробник на світовому ринку, але французьке агентство з безпеки лікарських засобів призупинило продаж цих імплантів.

Тренер з танців на пілоні Ірина трохи більше року тому зробила операцію зі збільшення грудей після народження двох дітей і поставила собі імпланти саме цієї марки. Лікар, який проводив Ірині операцію, категорично проти, так як вважає цього виробника найкращим у Європі.

"Лікар, який їх ставив, висловлюється проти: "Allergan настільки популярний, як в автомобільній індустрії BMW, Audi, Mercedes. Це топ", - цитує його слова Ірина.

Відомий пластичний хірург Едгар Камінський розповів, що ці імпланти найдорожчі в прайсі, з яким він працює.

"Я не представник цієї компанії, я не працюю тільки з цим виробом, в моєму прайсі немає рекомендацій щодо імпланта. У мене пацієнт сам вибирає. Якщо брати за прайсом, то це найдорожчий імплант, одні з найдорожчих. Звичайно, пацієнти хочуть найдорожчі імпланти. Пара анатомічних – більше тисячі доларів", - сказав Камінський.

Він зазначає, що ціна висока, так як у виробництві використовуються високоякісні матеріали, які дозволяють робити імпланти з текстурної формою.

"Але цю структуру використовують дуже багато фірм. Тому якщо ми говоримо, що вона щось робить погане, ми повинні відкликати, заборонити всі імплантати з такою формою", - зазначив хірург.

Український лікар-онколог Микола Анікусько здивований забороною і вважає, що проблеми можуть виникнути не через самі імпланти, а через просочення.

"Вони не є причиною виникнення раку молочної залози, а ймовірність лімфоми дуже низька – один випадок на 150 тисяч імплантацій. Це виріб медичного призначення, він сертифікований в Україні, тому не треба переживати пацієнтам, які в Україні були прооперовані", - розповів Анікусько.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий пластичний хірург відповів на найпопулярніші питання про грудних імплантатах.

А також розповідали про те, які пластичні операції будуть модними в 2019 році.