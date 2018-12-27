Грудные импланты могут вызвать рак: что говорят об этом украинские врачи

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В Евросоюзе запретили продажу специальных грудных имплантов крупнейшего производителя Allegran, так как они якобы вызывают великоклеточную лифому. Однако украинские пластические хирурги не спешат высказывать свое обеспокоенность, сообщает ТСН.

Фармацевтический производитель Allegran – самый крупный производитель на мировом рынке, но французское агентство по безопасности лекарственных средств приостановило продажу этих имплантов.

Тренер по танцам на пилоне Ирина чуть более года назад сделала операцию по увеличению груди после рождения двух детей и поставила себе импланты именно этой марки. Врач, который проводил Ирине операцию, категорически против, так как считает этого производителя самым лучшим в Европе.

"Врач, который их ставил, высказывается против: "Allergan настолько популярен, как в автомобильной индустрии BMW, Audi, Mercedes. Это топ", - цитирует его слова Ирина.

Известный пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, что эти импланты самые дорогие в прайсе, с которым он работает.

"Я не представитель этой компании, я не работаю только с этим изделием, в моем прайсе нет рекомендаций относительно импланта. У меня пациент сам выбирает. Если брать по прайсу, то это самый дорогой имплант, одни из самых дорогих. Конечно, пациенты хотят самые дорогие импланты. Пара анатомических – больше тысячи долларов", - сказал Каминский.

Он отмечает, что цена высока, так как в производстве используются высококачественные материалы, которые позволяют делать импланты с текстурной формой.

"Но эту текстуру используют очень много фирм. Поэтому если мы говорим, что она что-то делает плохое, мы должны отозвать, запретить все импланты с такой формой", - отметил хирург.

Украинский врач-онколог Николай Аникусько удивлен запретом и считает, что проблемы могут возникнуть не из-за самих имплантов, а из-за пропитки.

"Они не являются причиной возникновения рака молочной железы, а вероятность лимфомы очень низкая – один случай на 150 тысяч имплантаций. Это изделие медицинского назначения, оно сертифицировано в Украине, поэтому не надо переживать пациентам, которые в Украине были прооперированы", - рассказал Аникусько.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный пластический хирург ответил на самые популярные вопросы о грудных имплантах.

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