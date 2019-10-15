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Гурт ADAM представив пісню про красу жіночого тіла

STYLERЖиття    15.10.2019 - 13:16
Гурт ADAM представив пісню про красу жіночого тіла
ADAM випустили пісню "На тілі" (фото: прес-служба гурту)

На створення пісні "На тілі" лідера гурту ADAM надихнула краса його дружини

Популярний український неосоул-гурт ADAM презентував новий сингл, що отримав назву "На тілі". Пісня увійде до третього студійного альбому колективу #ІзіМані.

За словами фронтмена команди Михайла Клименка, нова пісня київських романтиків присвячена красі жіночого тіла.

"Одного осіннього ранку, прокинувшись раніше коханої, я лежав у білосніжній постелі і насолоджувався красою її тіла під променями вересневого сонця. В той момент у мене народився текст "На тілі", а вже через тиждень ми записували пісню у студії", - розповідає Міша.

Гурт ADAM представив пісню про красу жіночого тіла

ADAM (фото: прес-служба гурту)

Альбом #ІзіМані, до якого увійде новий сингл, гурт планує створювати під час концертів.

"Третій альбом ми писатимемо під час виступів, в прямому сенсі цього слова. На кожному з наших найближчих концертів будуть імпровізації, які згодом стануть піснями для нового альбому". Також в планах у гурту зняти кліп на пісню “На тілі”, - діляться музиканти.

Нагадаємо, що минулого тижня ADAM вирушили у всеукраїнський тур. У жовтні-листопаді колектив виступить в трьох містах: в Одесі (19 жовтня), Дніпрі (26 жовтня) та Києві (3 листопада).

ADAM - На тілі

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