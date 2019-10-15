Группа ADAM представила песню о красоте женского тела

ADAM выпустили песню "На тілі" (фото: пресс-служба группы)

На создание песни "На тілі" лидера группы ADAM вдохновила красота его жены

Популярная украинская неосоул-группа ADAM презентовала сингл, получивший название "На тілі". Песня войдет в новый студийный альбом коллектива #ІзіМані.

По словам фронтмена команды Михаила Клименко, новая песня киевских романтиков посвящена красоте женского тела.

"Однажды осенним утром, проснувшись раньше любимой, я лежал в белоснежной постели и наслаждался красотой ее тела под лучами сентябрьского солнца. В тот момент у меня родился текст “На тілі”, а уже через неделю мы записывали песню в студии", - рассказывает Миша.

ADAM (фото: пресс-служба группы)

Альбом #ІзіМані, в который войдет новый сингл, группа планирует создавать во время концертов.

"Третий альбом мы будем писать во время выступлений, в прямом смысле этого слова. На каждом из наших ближайших концертов будут импровизации, которые впоследствии станут песнями для нового альбома”. Также в планах у группы снять клип на песню “На тілі”, - делятся музыканты.

Напомним, что на прошлой неделе ADAM отправились во всеукраинский тур. В октябре-ноябре коллектив выступит в трех городах: в Одессе (19 октября), Днепре (26 октября) и Киеве (3 ноября).

ADAM - На тілі