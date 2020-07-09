Група "Друга Ріка" представила незвичайний концерт (відео)

Учасники гурту "Друга Ріка" (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

У новому відео музиканти показали, як виглядає процес створення альбому

Студійні записи концертів нерідко стають не менш популярними, ніж офіційні кліпи відомих музикантів. Такі є у Mando Diao, Воп Iver, Sigur Ros, Foals та інших.

В Україні ж артисти рідко пускають за лаштунки сторонніх, частіше воліючи тримати в таємниці те, як створюється альбом. Але тільки не "Друга Ріка". На початку 2020 року музиканти влаштували невеличкий перформанс - зібрали близько 30 глядачів і відкрили для них двері своєї "майстерні звуків". Гості запису побачили народження нової акустичної версії альбому "Піраміда", в який увійшли хіти групи, зіграні наживо у супроводі музикантів Національного академічного оркестру народних інструментів НАОНІ. І ось 9 липня відеозапис було опубліковано в YouTube.

"Коли ми вперше публічно зіграли концерт у такому форматі — зрозуміли, що його неодмінно потрібно зафіксувати. Адже навіть нам самим здавалося, що виконуючи знайомі пісні ми народжуємо нашу музику знову, але по-іншому. Хотілося, аби такий виступ тривав вічність. Це і є саме той момент, заради якого живемо. У ньому немає місця вигаданим героям, штучним історіям або імітації гри на інструментах, як це часто буває у відеокліпах. Нам взагалі не потрібно було нічого вигадувати. Ми просто відтворили пісні, сюжети до яких були створені нашим власним життям", - розповів лідер ДР Валерій Харчишин.

Друга Ріка - інша ріка

Додамо, що аудіозапис акустичної "Піраміди" буде представлено незабаром.

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