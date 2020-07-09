Группа "Друга Ріка" представила необычный концерт (видео)

Участники группы "Друга Ріка" (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

В новом видео музыканты показали, как выглядит процесс создания альбома

Студийные записи концертов нередко становятся не менее популярными, чем официальные клипы известных музыкантов. Такие есть у Mando Diao, Вon Iver, Sigur Ros, Foals и других.

В Украине же артисты редко пускают за кулисы посторонних, чаще предпочитая держать в тайне то, как создается альбом. Но только не "Друга Ріка". В начале 2020 года музыканты устроили небольшой перформанс - собрали около 30 зрителей и открыли для них двери своей "мастерской звуков". Гости записи увидели рождение новой акустической версии альбома "Піраміда", в который вошли хиты группы, сыгранные вживую в сопровождении музыкантов Национального академического оркестра народных инструментов НАОНІ. И вот 9 июля видеозапись была опубликована в YouTube.

"Когда мы впервые публично сыграли концерт в таком формате, поняли - его обязательно нужно зафиксировать. Ведь даже нам самим показалось, что исполняя знакомые песни, мы рождаем нашу музыку заново, по-другому. Хотелось, чтобы это выступление длилось вечность. Это и есть именно тот момент, ради которого мы живем. В нем нет места вымышленным героям, искусственным историям или имитации игры на инструментах, как это часто бывает с видеоклипами. Мы ничего не придумывали. Мы просто воспроизвели песни, сюжеты к которым создала наша собственная жизнь", - рассказал лидер ДР Валерий Харчишин.

Друга Ріка - інша ріка

Добавим, что аудиозапись акустической "Пирамиды" будет представлена в скором времени.

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