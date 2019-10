Група EYE TEA закликала боротися з корупцією в новій пісні

EYE TEA (фото: прес-служба групи)

Столичні рокери презентували відео на трек "Where Is My Money?"

Грандж-група EYE TEA випустила відео на трек "Where Is My Money?". За словами музикантів, ця пісня про нехороших людей, які, керуючись власними інтересами, ділять чужі гроші.

"Трек "Where Is My Money?" - заклик до боротьби з корупцією. І ця боротьба повинна бути радикальною жорсткою і навіть агресивною. Добро має бути з кулаками", - сміються музиканти.

Eye Tea - Where is my money?

Почути "Where Is My Money?" можна буде 30 листопада на сольному концерті EYE TEA в столичному клубі Monteray. Він стане для групи своєрідним творчим підсумком. Музикантам дуже важливо зрозуміти, наскільки сильно вони прогресували за рік активної роботи. І єдиний шанс зробити правильні висновки - подивитися в очі своїм шанувальникам і відчути їх емоції.

"На цьому концерті ми будемо знімати наше наступне відео і кожен глядач стане його героєм. Нам дуже хотілося б побачити в залі якомога більше людей, які, як і ми, люблять таку потужну і чесну музику! І разом з нами стануть частиною нашої музичної історії!" - кажуть учасники рок-команди.

