Група крові впливає на ризик захворіти COVID-19: вчені отримали підтвердження

На ризик захворіти на коронавірус впливає певна група крові. Вчені отримали таке підтвердження після тривалих досліджень і аналізу даних більше тисячі людей.

І хоча раніше була інформація, що люди з певною групою переносять COVID-19 важче, це не підтвердилося. Але на ризик інфікування тип крові все ж впливає, вважають дослідники з Гарварду.

Після проведеного ретроспективного аналізу 1289 осіб з'ясувалося, що пацієнти з третьою і четвертою групою крові і позитивним резус-фактором найбільше ризикують заразитися штамом SARS-CoV-2. Крім того, підтвердилося, що люди з першою групою крові краще захищені від коронавіруса.

З усім тим, вчені говорять, що група крові ніяк не пов'язана з перебігом хвороби та ускладненнями. Результати дослідження не підтвердили будь-якого зв'язку між групою крові й важким станом пацієнтів, необхідністю госпіталізації або курсом інтенсивної терапії, а також будь-якими біомаркерами запалення.

"Запалення є особливо важливим показником, бо вважається, що COVID-19 системно впливає на організм і у деяких гострий запальний процес може призводити до смерті", - йдеться у висновку вчених.

Тим часом в Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. На 22 липня нових випадків 829. Всього з початку епідемії в країні - 3 березня - захворіло понад 60 995 осіб. З них 33 172 видужало, а 1534 - померло.

Раніше ми писали, що коронавірус стає небезпечніше, але Україні пощастить. Академік НАНУ обнадіяв даними.