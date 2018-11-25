Халатність лікарів довела до коми: подробиці інциденту в донецькому пологовому будинку

Відео: (youtube.com/ТСН)

У Покровську, Донецька область, вагітна жінка, за заявою лікарів, потрапила в перинатальне відділення зі страшним діагнозом. Незважаючи на те, що пологи були третіми в її житті, вона ледь не впала в кому. В тому, що їй довелося пережити, жінка звинувачує лікарів. Про це розповідає ТСН.

Ольга Бородіна живе в Красногорівці Донецької області, але народжувати була змушена у Покровську. Вона отримала направлення і заздалегідь лягла в лікарню. Як повідомила жінка, домовлятися з лікарями заздалегідь вона не стала, вирішила, що черговий лікар буде приймати пологи.

"Хто буде, той буде – лікарі чергові є", - каже вона.

З початком переймів лікарі вмить стали займатися іншими справами, як стверджує Ольга. Кілька годин вона терпіла болісні перейми, після чого впала в кому.

"За дверима так, щоб була вона. Заходила, не сперечаюся. За дверима ми з нею розмовляли. Зробіть хоча б знеболювальне, тому що немає сил. Я пару раз видихнула і почала кричати: я вмираю, мені погано – і я відключилася", - каже породілля.

Новоспечені батьки / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Далі були кома, реанімація, діагноз "ембалія навколоплідними водами", але і Оля, і маленька Соня вижили. У тому, що був ризик, сім'я звинувачує лікарів.

"Дитина наковталася навколоплідних вод. В легких був міконій. Не мене – зробили кесарів, рятували дитину", - говорить Бородіна.

Акушер Валентина Безбородова, яка чергувала на зміні, цим претензіям дивується, бо запевняє, що від породіллі не відходила.

"Тонометр лежить на сусідньому ліжку, я повертаюся до неї – вона вже без свідомості. Як ви вважаєте, чи була б вона без свідомості хвилин 10-15? Ми б її вже поховали. За три хвилини подали в операційну – і вона жива, і дитина", - каже медик.

Акушер Валентина Безбородова / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Валентина стверджує, що з таким страшним діагнозом вона зіткнулася другий раз в житті. Голова перинатального відділення Ігор Циганок розповів, що в центрі було всього чотири випадки ембалії навколоплідними водами на всю область. За його словами, вижити пощастило лише Ользі з дочкою Сонею.

"Найчастіше при такій ситуації гине і мама, і дитина. У цій ситуації ми врятували і маму, і дитину. Жінка повинна бути нам глибоко вдячна за те, що вижила. Чому у неї така тактика – я не знаю. Ми раді, що вона виходить зі здоровою щасливою дитиною, а їх ставлення до нас – Бог їм суддя", - каже лікар.

Голова перинатального центру Ігор Циганок / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Голова сімейства такі пояснення не сприймає.

"Це злочинна халатність лікарів", - говорить він.

Сім'я найняла адвоката і весь цей час намагалася добитися від лікарні історію хвороби.

"З 14 числа нам цю історію так і не дали. Історії вагітних в цьому перинатальному центрі переписуються", - вважає юрист Анатолій Радіонов.

Сестра Олі збирає всі чеки, тому що на лікування витратили понад 20 тисяч гривень. Всі обіцяє прикріпити до справи, адже врятували життя або довели недбалістю до ризику – тепер визначатиме суд. Без нього сторони вже не помиряться.

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Відео: (video.rbc.ua)