Халатность врачей довела до комы: подробности инцидента в донецком роддоме

Видео: (youtube.com/ТСН)

В Покровске, Донецкая область, беременная женщина, по заявлению врачей, попала в перинатальное отделение со страшным диагнозом. Несмотря на то, что роды были третьими в ее жизни, она едва не впала в кому. В том, что ей пришлось пережить, женщина обвиняет врачей. Об этом рассказывает ТСН.

Ольга Бородина живет в Красногоровке Донецкой области, но рожать была вынуждена в Покровске. Она получила направление и заранее легла в больницу. Как сообщила женщина, договариваться с врачами заранее она не стала, посчитала, что дежурный врач будет принимать роды.

"Кто будет, тот будет – врачи дежурные есть", - говорит она.

С началом схваток врачи моментально стали заниматься другими делами, как утверждает Ольга. Несколько часов она терпела мучительные схватки, после чего впала в кому.

"За дверью да – была она. Заходила, не спорю. За дверью мы с ней разговаривали. Сделайте хотя бы обезболивающее, потому что нет сил. Я пару раз выдохнула и начала кричать: я умираю, мне плохо – и я отключилась", - говорит роженица.

Новоиспеченные родители / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Далее были кома, реанимация, диагноз "эмбалия околоплодными водами", но и Оля, и маленькая Соня выжили. В том, что был риск, семья обвиняет врачей.

"Ребенок наглотался околоплодных вод. В легких был миконий. Не меня – сделали бы кесарево, спасали бы ребенка", - говорит Бородина.

Акушер Валентина Безбородова, которая дежурила на смене, этим претензиям удивляется, потому что уверяет, что от роженицы не отходила.

"Тонометр лежит на соседней постели, я возвращаюсь к ней – она уже без сознания. Как вы считаете, была бы она без сознания минут 10-15? Мы бы ее уже похоронили. За три минуты подали в операционную – и она жива, и ребенок", - говорит медик.

Акушер Валентина Безбородова / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Валентина утверждает, что с таким страшным диагнозом она столкнулась второй раз в жизни. Глава перинатального отделения Игорь Цыганок рассказал, что в центре было всего четыре случая эмбалии околоплодными водами на всю область. его словам, выжить повезло только Ольге с дочерью Соней.

"Чаще всего при такой ситуации погибает и мама, и ребенок. В этой ситуации мы спасли и маму, и ребенка. Женщина должна быть нам глубоко благодарна за то, что выжила. Почему у нее такая тактика – я не знаю. Мы рады, что она выходит со здоровым счастливым ребенком, а их отношение к нам – Бог им судья", - говорит врач.

Глава перинатального центра Игорь Цыганок / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Глава семейства такие объяснения не воспринимает.

"Это преступная халатность врачей", - говорит он.

Семья наняла адвоката и все это время пыталась добиться от больницы историю болезни.

"С 14 числа нам эту историю так и не дали. Истории беременных в этом перинатальном центре переписываются", - считает юрист Анатолий Радионов.

Сестра Оли собирает все чеки, потому что на лечение потратили более 20 тысяч гривен. Все обещает прикрепить к делу, ведь спасли жизнь или довели небрежностью до риска – теперь будет определять суд. Без него стороны уже не помирятся.

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Видео: (video.rbc.ua)