Харчишин обратился к украинцам за помощью: о чем идет речь
Популярная украинская группа "Друга ріка" во главе с Валерием Харчишиным объявили о начале всеукраинского акустического тура ІНША РІКА, который с прошлого года был перенесен из-за полномасштабного вторжения России.
Этот тур будет благотворительным - часть средств по продаже билетов музыканты направят в поддержку ВСУ.
Известно, что сейчас Харчишин и Ко собирают два миллиона гривен. На эти деньги музыканты планируют приобрести четыре мобильных реактивных системы залпового огня SIVALKA и четыре пикапа, на которые эти системы будут установлены.
"SIVALKA - это артиллерийная система с одновременным залпом из 24 ракет и электронная система наведения. Благодаря ее мобильности у артиллеристов есть возможность быстро покинуть позицию и избежать огневого ответа. Украинские военные уже успели убедиться в высокой эффективности этой РСЗО под Бахмутом. Чем больше таких систем фронте, тем меньше будет врагов", - отмечают музыканты.
Заметим, что к сбору на SIVALKA может присоединиться каждый желающий прямо сейчас:
- Монобанка по ссылке
- Номер карты Монобанк: 5375 4112 0293 1239
- Номер карты ПриватБанк: 5363 5420 1394 6513
- PayPal: lukaua@yahoo.com
- Sendmoney
- Wayforpay
- Реквизиты по ссылке.
Добавим, что в рамках лирического тура "Друга ріка" сыграет в таких городах:
- 3 марта - Ужгород
- 4 марта - Ивано-Франковск
- 8 марта - Киев
- 11 марта - Житомир
- 12 марта - Черкассы
- 17 марта - Тернополь
- 18 марта - Луцк
- 19 марта - Хмельницкий
- 9 апреля - Кременчуг
Купить билеты можно на сайте.
На концертах будут звучать любимые песни группы в акустическом звучании, среди которых "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" и другие.
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