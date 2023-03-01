Харчишин звернувся до українців за допомогою: про що йде мова

Популярний український гурт "Друга ріка" на чолі з Валерієм Харчишиним оголосили про початок всеукраїнського акустичного туру ІНША РІКА, який з минулого року було перенесено через повномасштабне вторгнення Росії.

Цей тур буде благодійним - частину коштів з продажу квитків музиканти направлять на підтримку ЗСУ.

Відомо, що зараз Харчишин і Ко збирають два мільйони гривень. На ці гроші музиканти планують придбати чотири мобільні реактивні системи залпового вогню SIVALKA та чотири пікапи, на які ці системи буде встановлено.

"SIVALKA - це артилерійна система з одночасним залпом з 24 ракет та електронна система наведення. Завдяки її мобільності у артилеристів є можливість швидко покинути позицію і уникнути вогневої відповіді. Українські військові вже встигли впевнитись у високій ефективності цієї РСЗВ під Бахмутом. Чим більше таких систем на фронті, тим менше буде ворогів", - зазначають музиканти.

Зауважимо, що до збору на SIVALKA може долучитися кожен охочий прямо зараз:

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PayPal: lukaua@yahoo.com

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Реквізити за посиланням.

Додамо, що в рамках ліричного туру "Друга ріка" зіграє у таких містах:

3 березня - Ужгород

4 березня - Івано-Франківськ

8 березня - Київ

11 березня - Житомир

12 березня - Черкаси

17 березня - Тернопіль

18 березня - Луцьк

19 березня - Хмельницький

9 квітня - Кременчук

Придбати квитки можна на сайті.

На концертах звучатимуть улюблені пісні гурту в акустичному звучанні, серед яких "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші.