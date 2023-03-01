Харчишин звернувся до українців за допомогою: про що йде мова
Популярний український гурт "Друга ріка" на чолі з Валерієм Харчишиним оголосили про початок всеукраїнського акустичного туру ІНША РІКА, який з минулого року було перенесено через повномасштабне вторгнення Росії.
Цей тур буде благодійним - частину коштів з продажу квитків музиканти направлять на підтримку ЗСУ.
Відомо, що зараз Харчишин і Ко збирають два мільйони гривень. На ці гроші музиканти планують придбати чотири мобільні реактивні системи залпового вогню SIVALKA та чотири пікапи, на які ці системи буде встановлено.
"SIVALKA - це артилерійна система з одночасним залпом з 24 ракет та електронна система наведення. Завдяки її мобільності у артилеристів є можливість швидко покинути позицію і уникнути вогневої відповіді. Українські військові вже встигли впевнитись у високій ефективності цієї РСЗВ під Бахмутом. Чим більше таких систем на фронті, тим менше буде ворогів", - зазначають музиканти.
Зауважимо, що до збору на SIVALKA може долучитися кожен охочий прямо зараз:
- Монобанка за посиланням
- Номер карти Монобанк: 5375 4112 0293 1239
- Номер картки ПриватБанк: 5363 5420 1394 6513
- PayPal: lukaua@yahoo.com
- Sendmoney
- Wayforpay
- Реквізити за посиланням.
Додамо, що в рамках ліричного туру "Друга ріка" зіграє у таких містах:
- 3 березня - Ужгород
- 4 березня - Івано-Франківськ
- 8 березня - Київ
- 11 березня - Житомир
- 12 березня - Черкаси
- 17 березня - Тернопіль
- 18 березня - Луцьк
- 19 березня - Хмельницький
- 9 квітня - Кременчук
Придбати квитки можна на сайті.
На концертах звучатимуть улюблені пісні гурту в акустичному звучанні, серед яких "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" та інші.