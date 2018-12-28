У Харкові масово звільнилися вчителя: нові подробиці скандалу

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У харківській школі №67 триває протистояння між чиновниками, які звільнили директора Олена Лисичкину, і батьків, які проти цього звільнення. Про це повідомляє ТСН.

На загальних зборах, які провели з присутністю активістів, батьків і чиновників, директор школи зізналася, що її змусили звільнитись за згодою сторін районні чиновники.

"Я – неформат. У мене є свої критерії. Наприклад, відсутність поборів, як таких. Може, десь патріотичне виховання", - розповіла Олена Лисичкіна.

Її кабінет опечатаний, але вона планує і далі виходити на роботу. Слідом за нею з школи звільнилося майже 20 викладачів, які не згодні з рішенням райвно.

Скандал у школі розпочався кілька місяців тому. У школі утворилася група незадоволених батьків, яка почала засипати районних чиновників скаргами на Лисичкину. Вони стверджують, що навчальний заклад за три роки впав в рейтингу і діти не отримують необхідних знань.

"Наша школа не те що скотилася з навчального процесу – наша школа з 232 шкіл Харкова знаходиться на 220-му місці! Навчання немає, діти ЗНО здати не можуть – у них немає належних знань", - обурюється одна з мам Ольга Сиченко.

Однак більшість батьків на стороні директора школи. Вони приголомшені таким рішенням чиновників і розповідають, що при Лисичкиній в школі зникли побори, якими дошкуляла батькам попередня директор школи.

"Я не здаю на школу нічого. Якщо мені хочеться щось зробити, я можу прийти і зробити. Ми влаштовували суботники. Якщо я хочу щось подарувати школі, я можу подарувати", - розповіла мама Алла Фещенко.

Вчителі, які в підтримку директора також написали заяви на звільнення, кажуть, що сипалися скарги постійно, що істотно ускладнювало роботу. Після кожної скарги в школу приходила перевірка.

"Ми йдемо в школу і думаємо: яка сьогодні на нас скарга написана? За якою скарзі ми повинні писати пояснення", - говорить колишня вчителька Ольга Радченко.

На загальних шкільних зборах більшість батьків проголосували за відновлення Лисичкиної на посаді, але чиновники відповіли, що це голосування не має значення, так як вже директор звільнена.

"Якщо директор був звільнений, отримав наказ на руки і підписався на цьому наказі, отримав трудову книжку, то відмотати назад закон ми не маємо права", - пояснила заступник начальника управління освіти районної адміністрації Оксана Матвєєва і додала, що єдиний спосіб повернутися в крісло директора – це пройти конкурсний відбір на загальних підставах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у харківській школі масово звільнилися вчителя, а батьки вийшли на пікет на підтримку директора школи.

А також ми повідомляли про те, що у школі Київської області сталася різанина.