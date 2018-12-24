Пикет с автоматами: в Харькове учителя массово уволились из школы

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В Харькове преподаватели средней школы №67 написали заявления об увольнении после того как проверка районо решила уволить директора этой школы. Об этом сообщает издание "Объектив".

Родители учеников школы №67 организовали пикет, чтобы выразить свое несогласие с увольнением нового директора школы Елены Александровны Лисичкиной. Для того, чтобы на пикете не возникло конфликтов, они обратились в полицию и им выделили три экипажа полицейских с автоматами.

По словам родителей, причиной увольнения нового директора стал конфликт с одной из мам. Протестующих родителей также поддержал учительский состав школы. Часть из них уже уволилась, а часть будет отрабатывать еще положенные две недели.

"8 учителей уже уволились и сегодня получили трудовые книжки. Теперь у нас 8 вакансий. Часть дорабатывает 2 недели. Если уйдут все, кто написал заявления по собственному желанию, то это 22 члена коллектива", — рассказала одна из мам.

Одна из организаторов пикета, Алла Фещенко сообщила, что Лисичкина на посту директора школы их полностью устраивает.

"Директор – очень хорошая, патриотка, тактичная, ратует за инклюзию, при ней мы стали школой с инклюзивным образованием. Ее дочь – учитель музыки, волонтер АТО. До Лисичкиной директором была коррупционерка Носатюк. Были поборы, преследование тех, кто не сдает в фонд школы. Год бились, чтобы ее уволили, теперь бьемся, чтоб не уволили Лисичкину", - отметила Фещенко.

На посту директора Елена Лисичкина уже три года, а год назад у нее начался конфликт с одной из мам, которая регулярно пишет жалобы.

"Она регулярно пишет жалобы и обо всем. Есть три мамы, у каждой из них личные счеты с директором. Раньше они втроем писали жалобы, осталась одна", - добавила Фещенко.

Представители Департамента образования приехали на пикет возле школы и сообщили, что их усилия не имеют смысла, так как заявление об увольнение уже подписано.

"Сказали, что все наши усилия пусты и заявление уже подписано. Со слов очевидцев, говорили грубо и дерзко", - сообщила Фещенко и отметила, что родители не собираются сдаваться.

Они отвезли в Департамент образования письмо в поддержку директора и в среду, 26 декабря в 17:00 в школе проведут конференцию родителей вместе с представителями районо. Если все эти меры не подействуют, то родители готовы перейти к более решительным действиям.

На данный момент в школе некому вести уроки, а вместо учителей присутствуют методисты из районо.

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