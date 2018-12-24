Пікет з автоматами: в Харкові вчителі масово звільнилися зі школи

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У Харкові викладачі середньої школи №67 написали заяви про звільнення після того, як перевірка райвно вирішила звільнити директора цієї школи. Про це повідомляє видання "Об'єктив".

Батьки учнів школи №67 організували пікет, щоб висловити свою незгоду зі звільненням нового директора школи Олени Олександрівни Лисичкиної. Для того, щоб на пікеті не виникло конфліктів, вони звернулися поліцію і їм виділили три екіпажі поліцейських з автоматами.

За словами батьків, причиною звільнення нового директора став конфлікт з однією з мам. Протестувальників-батьків також підтримав учительський склад школи. Частина з них вже звільнилася, а частина буде відпрацьовувати ще покладені два тижні.

"8 вчителів вже звільнилися і сьогодні отримали трудові книжки. Тепер у нас 8 вакансій. Частина допрацьовує 2 тижні. Якщо підуть всі, хто написав заяви за власним бажанням, то це 22 члена колективу", — розповіла одна з мам.

Одна з організаторів пікету, Алла Фещенко повідомила, що Лисичкіна на посаді директора школи їх повністю влаштовує.

"Директор – дуже хороша, патріотка, тактовна, ратує за инклюзию, при ній ми стали школою з інклюзивною освітою. Її дочка – вчитель музики, волонтер АТО. До Лисичкиної директором була корупціонерка Носатюк. Були побори, переслідування тих, хто не здає в фонд школи. Рік билися, щоб її звільнили, тепер б'ємося, щоб не звільнили Лисичкіну", - зазначила Фещенко.

На посаді директора Олена Лисичкіна вже три роки, а рік тому у неї почався конфлікт з однієї з мам, яка регулярно пише скарги.

"Вона регулярно пише скарги і про все. Є три мами, у кожної з них особисті рахунки з директором. Раніше вони втрьох писали скарги, залишилася одна", - додала Фещенко.

Представники Департаменту освіти приїхали на пікет біля школи і повідомили, що їх зусилля не мають сенсу, так як заяву про звільнення вже підписано.

"Сказали, що всі наші зусилля порожні і заяву вже підписано. Зі слів очевидців, говорили грубо і зухвало", - повідомила Фещенко та зазначила, що батьки не збираються здаватися.

Вони відвезли в Департамент освіти лист в підтримку директора і в середу, 26 грудня о 17:00 в школі проведуть конференцію батьків разом з представниками райвно. Якщо всі ці заходи не подіють, то батьки готові перейти до більш рішучих дій.

На даний момент в школі нікому вести уроки, а замість вчителів присутні методисти з районо.

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