"Ты ведешь себя плохо!": в Харькове скандал из-за школьного праздника

Коллаж РБК-Украина

Родители считают, что во время праздника над детьми поиздевались

В Харькове во время проведения школьного утренника учительница унизила троих учеников 7-го класса перед остальными детьми. Об этом сообщила пользователь Ника Мелеева на странице "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Женщина рассказала, что в харьковской школе №45 для учеников 7-го класса организовали новогодний праздник с раздачей подарков в день Святого Николая. Детей организовано после уроков отвели в столовую-актовый зал и перед этим попросили оставить рюкзаки и мобильные телефоны в классе. В зал детей заводили по очереди. Там их встречал Святой Николай, завуч и дети в костюмах ангелочков.

Святой Николай поздравил учеников 7-го класса и пожелал им успехов в будущем году. А после этого завуч вывела троих мальчиков и поставила их перед всеми. К ним стали подходить ангелочки и вручать им розги.

"Один из мальчиков возмутился и задал резонный вопрос: "Что вы меня здесь унижаете?", на что завуч театральным голосом растягивая слова ответила: "А я не унижаю. Это традиции праздника. Непослушные дети получают в этот день розги". Второй мальчик разозлился, поломал прутики, что было прокомментировано: "Вот видишь, ты и сейчас ведешь себя плохо!". А третий просто расстроился. Класс при этом смеялся, и в принципе, дети считали наказание заслуженным", - написала Мелеева и добавила, что по возвращению в класс всем детям без исключения выдали пряники. В том числе и тем мальчикам, которые получили розги от Святого Николая.

Скриншот поста (facebook.com/"Батьки SOS")

Родители в комментариях возмущены таким поведением педагогов и считают, что это явный буллинг по отношению к ученикам 7-го класса.

"Психологическое насилие, травля, унижение достоинства, пропаганда физического насилия, религиозная пропаганда - это же уметь надо такие праздники устраивать. Если родители объединятся и не позволят виновным остаться без наказания - будет реальный шанс отделить обучение от подобных "праздников", - написала Ольга Гацковка-Срибна.

Скриншот комментариев (facebook.com/"Батьки SOS")

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской области учителя обвиняют в домогательствах.

А также рассказывали о том, что киевская учительница, унизившая ученика, не хочет увольняться.