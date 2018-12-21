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"Ти поводишся погано!": у Харкові скандал через шкільне свято

STYLERЖиття    21.12.2018 - 08:47
"Ти поводишся погано!": у Харкові скандал через шкільне свято
Колаж РБК-Україна

Батьки вважають, що під час свята познущалися над дітьми

У Харкові під час проведення шкільного свята вчителька принизила трьох учнів 7-го класу перед іншими дітьми. Про це повідомила користувач Ніка Мелеева на сторінці "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Жінка розповіла, що у харківській школі №45 для учнів 7-го класу організували новорічне свято з роздачею подарунків у день Святого Миколая. Дітей організовано після уроків відвели в їдальню-актовий зал і перед цим попросили залишити рюкзаки і мобільні телефони в класі. В зал дітей заводили по черзі. Там їх зустрічав Святий Миколай, завуч і діти в костюмах янголят.

Святий Миколай привітав учнів 7-го класу та побажав їм успіхів у майбутньому році. А після цього завуч вивела трьох хлопчиків і поставила їх перед усіма. До них почали підходити янголята і вручати їм різки.

"Один з хлопчиків обурився і поставив резонне питання: "Що ви мене тут принижуєте?", на що завуч театральним голосом розтягуючи слова відповіла: "А я не принижую. Це традиції свята. Неслухняні діти отримують в цей день різки". Другий хлопець розлютився, поламав прутики, що було прокоментовано: "Ось бачиш, ти й зараз ведеш себе погано!". А третій просто засмутився. Клас при цьому сміявся, і в принципі, діти вважали покарання заслуженим", - написала Мелеева і додала, що після повернення в клас всім дітям без винятку видали пряники. У тому числі і тим хлопчикам, які отримали різки від Святого Миколая.

&quot;Ти поводишся погано!&quot;: у Харкові скандал через шкільне свято&quot;Ти поводишся погано!&quot;: у Харкові скандал через шкільне свято

Скріншот поста (facebook.com/"Бацьки SOS")

Батьки в коментарях обурені такою поведінкою педагогів і вважають, що це явний буллінг по відношенню до учнів 7-го класу.

"Психологічне насильство, цькування, приниження гідності, пропаганда фізичного насильства, релігійна пропаганда - це ж треба вміти такі свята влаштовувати. Якщо батьки об'єднаються і не дозволять винним залишитися без покарання - буде реальний шанс відокремити навчання від таких "свят", - написала Ольга Гацковка-Срібна.

&quot;Ти поводишся погано!&quot;: у Харкові скандал через шкільне свято&quot;Ти поводишся погано!&quot;: у Харкові скандал через шкільне свято&quot;Ти поводишся погано!&quot;: у Харкові скандал через шкільне свято&quot;Ти поводишся погано!&quot;: у Харкові скандал через шкільне свято

Скріншот коментарів (facebook.com/"Бацьки SOS")

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Черкаській області вчителя звинувачують в домаганнях.

А також розповідали про те, що київська вчителька, що принизила учня, не хоче звільнятися.

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